"От тебя ничего не зависит": Лада Дэнс пожаловалась на проблемы со психикой

Популярная певица восстанавливается после сильного ДТП. Лада Дэнс поделилась подробностями своего самочувствия.



В августе популярная исполнительница хита "Девочка-ночь" пропала со всех радаров. Поклонники и коллеги по цеху переживали за звезду, а близкие особо не распространялись о том, в каком самочувствие находится артистка. Дело в том, что Лада Дэнс попала в серьезное ДТП под конец лета.

Как известно, артистка возвращалась с одного из своих концертов. За рулем машины находился ее водитель, который не справился с управлением. В результате они врезались впереди столкнувшиеся автомобили на высокой скорости. С места происшествия врачам пришлось в экстренном режиме забирать звезду на вертолете.

Сейчас артистка восстанавливается. В этом певице помогают любимые занятия. Она вернулась к тренировкам по плаванию, пилатесу и даже к занятиям на пилоне. Кроме того, она все чаще радует поклонников своим выходом в свет, ведь многие уже успели соскучиться по любимой исполнительницей.

Как сообщает Царьград, на днях Лада Дэнс пожаловалась на проблемы со психикой после страшного ДТП. Дело в том, что теперь она боится машин. Правда, не только, когда находится за рулем, но и будучи просто пассажиром автомобиля.

"Я не могла ездить и боялась приближения машин. До этой истории я никогда не попадала в ДТП. Первый раз за рулем была не я, и вот чем все закончилось. Особенно страшно, когда от тебя ничего не зависит", – поделилась Лада Дэнс.

Ранее "Дни.ру" писали, что сломавшая в страшной автоаварии бедро Лада Дэнс уже пляшет и крутится на пилоне.