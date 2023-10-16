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Понедельник 16 октября

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Психолог сообщила о бесполезности отказа от сладкого при похудении

Психолог сообщила о бесполезности отказа от сладкого при похудении
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Для снижения веса бесполезно убирать из меню сладкую и калорийную пищу. Психотерапевт Светлана Бронникова убеждена, что ключевым вопросом является избавление от зависимости от еды, поэтому подход к делу должен быть комплексным.

При этом, по словам эксперта, ругать себя за переедание или за употребление вредных продуктов крайне деструктивно. Отвлечься от негативных мыслей поможет душ, легкий массаж, растяжка или прогулка на природе, отмечает телеканал "360".

Кроме того, заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что состав спортивного питания и добавок, которые представлены на отечественном рынке, не соответствует биохимии тренировочного процесса. Для спортсменов с динамическими нагрузками одна из основных задач — повысить способность суставов выдерживать нагрузки. Для этого нужны добавки с эластинами и коллагенами, отмечает RT.

16 октября 2023, 12:53
Фото: Pixabay.com
KP.ru✓ Надежный источник

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