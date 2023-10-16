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Понедельник 16 октября

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"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой

"Все бывает": Дмитрий Колдун откровенно высказался о разводе с женой
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Популярный певец находится в браке с супругой более двадцати лет. Дмитрий Колдун заговорил о разводе с любимой.

Популярный певец является не только одним из известнейших артистов на российской эстраде, но и прилежным семьянином. Как известно, мужчина строит музыкальную карьеру и вместе с этим занимается воспитанием двух очаровательных детей. Дмитрий Колдун счастлив в браке с супругой более двадцати лет.

Со своей будущей женой популярный певец познакомился еще в школе. Весь путь к славе артист прошел рука об руку с Викторией Хомицкой. Правда, Дмитрий Колдун вообще не планировал жениться на матери своих детей. Пара поженилась лишь только через десять лет отношений. Певец убежден, что заключение брака является вовсе необязательным условиям.

Дмитрий Колдун признавался, что решился на свадьбу только после того, как пара задумалась о рождение ребенка. Однако само предложение он сделал "для галочки", по его мнению, этот процесс важен только лишь для женщин. В браке у пары появились на свет двое детей.

На днях популярный артист откровенно заговорил о разводе с женой. Как оказалось, Дмитрий Колдун задумывался на этот счет. Правда, после того, как услышал реакцию супруги на такое заявление, сразу передумал делать этот шаг.

"Мы с женой уже 20 лет вместе и обсудили все. Решили, что все бывает. Поначалу сложно было, она обещала мне в живот ударить ножом, когда я первый раз об этом заговорил, а сейчас все спокойно", – рассказал Дмитрий Колдун.

Ранее "Дни.ру" писали, что зазвездившегося Колдуна вышвырнули из громкого проекта без трусов.

16 октября 2023, 12:02
Дмитрий Колдун. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
НТВ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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