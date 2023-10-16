Звездная пара несмотря на развод остается в центре обсуждения общественности. Зепюр Брутян решила ответить Агате Муцениеце на ее высказывания в сторону Павла Прилучного.

Звездная пара распалась еще три года назад, правда, споры между бывшими супругами не утихают до сих пор. Сейчас актер счастлив в браке с Зепюр Брутян. Как известно, причиной разлада в отношениях стало то, что Павел Прилучный много пил и поднимал руку на Агату Муцениеце.

Еще недавно всем казалось, что бывшие супруги смогли добиться примирения друг с другом. Однако сначала Агата Муцениеце заявила, что больше не отпустит детей с Павлом Прилучным надолго в отпуск, мол до них невозможно дозвониться. А недавно и вовсе решила подать в суд на бывшего мужа и потребовала алименты.

Общественность не понимает, почему Агата Муцениеце не может до сих пор принять развод с Павлом Прилучным. Сейчас актер счастлив в браке с другой. Девушка весной подарила ему ребенка, воспитанием которого популярный артист, несмотря на плотный график, активно занимается.

На днях в своем микроблоге Зепюр Брутян решила поздравить супруга с его профессиональным праздником – с Днем отца. Она посвятила ему пост, в котором отметила, что ей безумно повезло с мужчиной. Актриса убеждена, что Павел Прилучный не только идеальный муж, но и отличный папа.

К слову, в своем поздравление Зепюр Брутян жестко прошлась по Агате Муцениеце, правда, немного завуалировано. Супруга актера намекнула, что считает актрису неадекватной женщиной.

"Я желаю тебе, чтобы рядом с нашей семьей были только адекватные и благодарные люди. И верю, что Бог все видит и слышит", – написала Зепюр Брутян.

Ранее "Дни.ру" рассказали, чем так хорош Павел Прилучный.