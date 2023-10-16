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Никогда не забудет: Без чего Барановская не может выйти из дома

Никогда не забудет: Без чего Барановская не может выйти из дома
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Популярная ведущая рассказала о значение веры в ее жизни. Юлия Барановская поделилась, что может не взять с собой помаду или зеркало, но одна вещь всегда есть в ее сумочке.

Сейчас популярная ведущая одна из самых востребованных и знаменитых личностей в российском шоу-бизнесе. Однако еще недавно она буквально собирала себя по кусочкам. Дело в том, что Андрей Аршавин изменил бывшей супруге и бросил ее, когда она была беременна третьим ребенком. Тогда Юлия Барановская обратилась к вере.

Развод популярного футболиста и ведущей программы "Мужское / Женское" был одним из самых обсуждаемым в мире российского шоу-бизнеса. Многие не могли поверить, что Андрей Аршавин мог так подло поступить с супругой, оставив ее не просто с двумя детьми на руках, но и беременную.

Как известно, пережить тяжелый момент Юлии Барановской помогла вера. Она отправилась крестить детей в Иерусалим. Поехала она туда с фотографией Андрея Аршавина в надежде вернуть любимого. А вот уехала оттуда звезда с верой в Бога и с пониманием, что данное ей им лучше, чем то, что она просила.

На днях стало известно, без чего Юлия Барановская не может выйти из дома. В интервью с Пятым каналом она призналась, что может забыть переложить из одной сумки в другую помаду или зеркало, но икону никогда не забудет. Как оказалось, она иногда может обратиться к небесам за помощью в моменте, когда просто идет по улице.

"Может быть, вообще просто на улице, но когда очень нужно обратиться к небесам за помощью, я это сделаю", – призналась Юлия Барановская.

Ранее "Дни.ру" рассказали, к чему Юлия Барановская точно оказалась не готова.

16 октября 2023, 08:44
Юлия Барановская. Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Барановская из любовницы Аршавина превратилась в звезду Первого канала

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com

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