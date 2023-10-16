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Дыры в щеках: пластический хирург без лицензии изуродовал бывшую жену Кончаловского

Дыры в щеках: пластический хирург без лицензии изуродовал бывшую жену Кончаловского
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Руководитель клиники "МедЭстет" Карина Назарова является сегодня самым известным в столице апологетом интегративной медицины. Ведь за ней будущее! Именно поэтому ей доверяют свою красоту и молодость звезды. Она собрала их, чтобы рассказать об этом уникальном направлении.

Среди гостей очередной встречи в клинике была актриса театра и кино Ольга Спиркина, чьим пятым мужем был Дмитрий Кончаловский – племянник Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского.

Ольга признается, что если бы раньше знала про интегративную медицину, которая формирует у врача комплексное представление о всех проводимых манипуляциях, исследований и методов лечения, то многое в ее жизни было бы иначе. В частности, косметологическая операция с лицом, к которой прибегла Спиркина лет 15 назад, не обернулась бы драмой.

"У меня был неприятный опыт, поэтому сейчас, когда по возрасту (актрисе сейчас 59 лет – Прим. ред.) уже надо бы что-то делать, я очень этого боюсь", – вздыхает актриса.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Звезда тогда решила сделать нитевой лифтинг. Это простая, малотравматичная процедура по подтяжке кожи (чаще всего лица) с помощью специальных органических нитей. "Но это, как казалось, легкая процедура, выбила меня из профессии на три года, – вспоминает Ольга. – После операции лицо оказалось деформировано – сильно перетянуто и перекошено. Косметолог с помощью инъекций пытался исправить эти огрехи хирурга. Но потом приехал он сам, ослабил мне нити, и в щеках, на месте укола, образовались две дыры. "Минус ткань", – как сказали врачи. Этом потом я выяснила, что у врачей не было медицинской лицензии".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Спиркина признается, что после этого стала работать только на врачей и косметологов. "Дыры на щеках мне пытались заполнить моим собственным жиром, я делала биоревитализацию, колола гиалуроновую кислоту, потому что сниматься и жить спокойно я не могла, – уверяет актриса. – С врачом я подписала досудебное соглашение, и клиника мне заплатила 10 тысяч долларов. Но никакими деньгами не оценить мое депрессивное состояние и невозможность из-за изуродованного лица сниматься в кино",

16 октября 2023, 08:19
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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