"В Россию не вернется": друг сообщил о решении живущей под обстрелами Пугачевой

Александр Левшин стал гостем гала-ужине российской музыкальной премии "Виктория". Он входит в так называемый "ближний круг" друзей Аллы Пугачевой. По его словам, с Примадонной он недавно и виделся, и слышал ее. Поэтому и знает о ее настроении сегодня

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

А что думает об этом ее резонансном отъезде гитарист и композитор Александр Левшин? Он ведь съел с Примадонной, что называется, пуд соли. В 1980 году Левшин был приглашен на студию "Мелодия" для участия в записи песен Аллы Пугачевой: "Дежурный ангел", "Усталость", "Как тревожен этот путь". После совместной работы Примадонна позвала его "Рецитал" в качестве музыканта. После создания в 1987-м "Театра песни Аллы Пугачевой" Левшин стал участвовать в концертах Примадонны как гитарист, солист и автор-исполнитель.

"Все люди, которые сейчас находятся в Израиле, очень сильно рискуют, – уверен Левшин. – Но после того вероломного нападения, которое произошло на эту страну 7 октября, всем надо сплотиться. Особенно в этой связи я переживаю за Аллу Пугачеву. И очень надеюсь, что ее все происходящее не коснется".

Левшин пояснил свои страхи: "Она приехала туда для комфортной жизни, хотела, чтобы ее дети жили в теплой стране. Да, я знаю, что они сейчас ходят там в бомбоубежище. Но даже после случившегося горя она в Россию не приедет. Она знает, как и что делать, и не надо ей в этом мешать. В Израиле Алла уже наладила какой-то свой быт, дети учат иврит. И решили пустить в той стране корни, тем более, муж певицы (признан иноагентом – Прим. ред.) – еврей по маме, с которой я был знаком. И он давно мечтал переехать в Израиль – голос крови никто не отменял. Ему всегда нравилась эта страна".