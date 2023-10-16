Вот и все имущество: дача умершей в одиночестве Мирошниченко отошла государству

Актрисы театра и кино Ирины Мирошниченко не стало 3 августа. Родных у нее не было, поэтому предполагается, что две ее квартира в центре Москвы через полгода отойдут театру. А дача уже сейчас стала собственностью государства.

О судьбе загородного имущества актрисы рассказал пианист Константин Купервейс – пятый муж ныне покойной Людмилы Гурченко. "У нее государственная дача, которая была ей отдана пожизненно в аренду, по-моему, Лужковым, и собственности на это нет, – пояснил Купервейс. – Это было действительно только до ее смерти, как раньше госдачи. У Гурченко же тоже была такая. Ира ее меблировала очень красиво, во дворе поставила маленькую часовенку. У нее было замечательно, но она туда практически не ездила. И эта дача никак не идет в продажу, это все глупости".

По его словам, на Ирине Петровне пользование той дачей и закончилось...

Рассказал бывший муж Гурченко и про знаменитые московские квартиры Мирошниченко. "Если убрать Тверскую, потолки и то, что внутри, -это хрущевка, просто хрущевка, две параллельные комнаты. Из кухни сделана ванная, кухня — в каком-то углу, старые двери..."

Купервейс объяснил, почему Мирошниченко жила всегда именно в этом престижном районе столицы: "Она к Тверской привыкла, ей, когда она была молодой, нравилось чувствовать ритм большого города. Поэтому все ее квартиры в самом центре. Гостевая маленькая квартирка — в том же доме, однокомнатная. И мамина квартира в Гнездниковском переулке. Вот и все имущество".