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5 табу для пластического хирурга

5 табу для пластического хирурга
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Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук

Эстетическая медицина требует финансовых затрат и может сложиться впечатление, что это индустрия, где исполняется любой каприз. Это не так. Врач, уважающий свою профессию и собственное дело, вполне может отказать в проведении операции. Узнали у доктора медицинских наук, профессора Тиграна Альбертовича Алексаняна о нескольких табу для пластического хирурга.

№1

Конфликтные и недовольные люди встречаются везде и, конечно, на консультацию к хирургу такие тоже приходят. Пластика способна решить многие вопросы, но имеет четкие границы, где важен корректный диалог, прислушивание к компетентному мнению. Бывает, что пациент чуть ли не с порога знает, как лучше и как надо сделать. А если он пришел на повторную пластику, выражая недовольство своим прошлым опытом, то с таким человеком рискованно продолжать общение – придется отвечать в двойном размере. Есть и другая категория пациентов, где явно видна психологическая незрелость или другие более серьезные психические отклонения. Объяснять такому человеку как лучше и как правильно – трата времени и сил.

№2

Любое хирургическое вмешательство несет в себе определенные риски для здоровья. Если речь идет о коррекции носа, то нередко хирург одновременно проводит септопластику, чтобы наладить функцию здорового дыхания. Подготовительный этап включает сбор анамнеза и список необходимых анализов. Врач должен знать все о состоянии здоровья. Ряд хронических, генетических заболеваний, а также проблемы с гемоглобином или свертываемостью крови являются противопоказанием для проведения операции. Также отказать хирург может в том случае, если индекс массы тела очень высокий, есть сахарный диабет и проблемы с щитовидной железой. Не должно быть причин, которые сильно осложнят период реабилитации. Поэтому в случае спорных моментов, могут быть назначены дополнительные обследования, к которым нужно быть готовым. Перед тем как отправляться на первичный прием, стоит ознакомиться с перечнем противопоказаний – его можно найти на сайте любой клиники.

№3

У пластического хирурга может быть формулировка, что для операции нет показаний. Профессиональный врач подходит к процессу с глубоким пониманием и осознанностью. Бывает, что человек до конца не понял, нужно ему вмешательство или нет – для него это всего лишь порыв, и он не уверен, правильно ли поступает. А может быть, есть сомнения и хочется их просто развеять у компетентного специалиста. Врач оценивает внешность, дает свои рекомендации и если не видит причин для пластики в настоящий момент, обязательно об этом скажет. Современная бьюти-индустрия дарит много возможностей для продления молодости и поддержания красоты. Возможно, вопрос можно решить при помощи инъекционных или других малоинвазивных методик.

№4

Есть люди, которые не хотят слушать доводы профессионалов, а уже решили сами, какую форму носа они хотят. С обработанной фотографией они приходят на консультацию и требуют исполнить свой каприз – ведь они платят! Конечно, пластический хирург может изменить форму носа, сделать его более утонченным и изящным, но делает это, учитывая множество факторов, включая анатомическое строение лица и его пропорции. Для любого опытного врача удачно выполненная работа та, где вмешательства не видно – он создает новый гармоничный образ. Если врач объясняет как лучше, какие действия нужно предпринять, чтобы результат порадовал, и пациент прислушивается – это отлично. Но если человек настаивает на своем, то врач вправе завершить общение.

№5

Эстетическая медицина не ограничивается самим процессом операции. На всех этапах между врачом и пациентом должно происходить сотрудничество,взаимопонимание. Пациент должен быть готов к тому, что его представления и ожидания могут корректироваться в силу того, что он не врач и многих нюансов не знает. К тому же, хирург не может брать на себя ответственность за правильный и осознанный период восстановления – он дает рекомендации, советы, назначает препараты и процедуры, надеясь на зрелый подход и четкое выполнение намеченных действий. Если человек не готов к различным ограничениям, четкому режиму и сотрудничеству ради достижения результата, стоит подумать – нужна ли ему пластическая операция.

16 октября 2023, 04:29
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

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