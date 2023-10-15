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Воскресенье 15 октября

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"Красавец!": Распутина возжелала переделанное тело Киркорова

"Красавец!": Распутина возжелала переделанное тело Киркорова
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Певица Маша Распутина восхищается обновленным Филиппом Киркоровым.

В этом году Филипп Киркоров по-настоящему преобразился. Избавиться от лишних килограммов ему помог пластический хирург Тимур Хайдаров, который угодил в грандиозный скандал после критики Славы и Любови Успенской (первая сделала у специалиста грудь, вторая – грудь и ягодицы). Маша Распутина хоть сейчас и выступает против пластики, не может налюбоваться обновленным поп-королем.

В недавней беседе с журналистами Маша Распутина призналась, что хочет прикоснуться к идеальному Филиппу Киркорову, с которым ранее пела дуэтом. Возжелавшая переделанное тело артиста певица рассказала, что так и не видела его упругую пятую точку, соски и "кубики" на прессе. "Красавец!", – оценила артистка преображение коллеги.

Кстати, сама Маша Распутина лишь однажды ложилась под нож хирурга – около 20 лет назад. Тогда она избавилась от второго подбородка. Нельзя не отметить, что по сей день артистка выглядит отлично, ей вовсе не дашь 59 лет. 60-летие певица будет отмечать весной 2024-го.

Напомним, Филипп Киркоров и Маша Распутина однажды записали песню, ставшую настоящим хитом. Композиция "Роза чайная" до сих пор является одной из любимых у поклонников поп-короля и артистки.

15 октября 2023, 18:21
Филипп Киркоров и Маша Распутина. Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
НТВ / "Ты не поверишь"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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