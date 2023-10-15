Девчонка, короткая юбчонка! 37-летняя Бузова порадовала народ откровенным фото

Поющая телеведущая Ольга Бузова не является скромницей и, кажется, не имеет комплексов, поэтому смело надевает откровенные наряды.

За последние годы Ольга Бузова стала суперзвездой. Без ее участия не проводится практически ни одно масштабное событие шоу-бизнеса. Телезвезда умеет привлекать к себе внимание, поэтому обзавелась армией поклонников, которые в ежедневном формате следят за новыми публикациями кумира в социальных сетях.

Каждый день Ольга Бузова обычно выкладывает в Сеть несколько десятков фото и видео, в которых рассказывает о работе, отдыхе, делится переживаниями, хвастается новыми нарядами. Например, недавно телеведущая показала новый образ, который можно назвать довольно откровенным.

Ольга Бузова поделилась кадром, на котором запечатлена в клетчатом костюме, состоящим из кофточки и короткой юбки. Образ дополнила белая маечка, которая убедила поклонников в том, что телезвезда решила отказаться в тот день от бюстгальтера.

Видимо, тогда у Ольги Бузовой было игривое настроение, ведь она задрала короткую юбчонку и продемонстрировала бедра. В целом, наряд и заплетенные в косу волосы превратили 37-летнюю поющую телеведущую в девчонку. Вне всяких сомнений, фанаты оценили снимок знаменитости и ее образ. Но злопыхатели наверняка напишут, что поп-диве уже давно пора повзрослеть...