Покинул Россию: куда судьба занесла Филиппа Киркорова

Собчак признала Израиль второй Родиной Тесты Сколько иностранных паспортов у Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде КадышевойРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложениемИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе На всю страну огласили причину развода Брежневой и МеладзеНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Лента новостей

Воскресенье 15 октября

14:44Счастливый Басков принимает поздравления с особым событием 14:02Покинул Россию: куда судьба занесла Филиппа Киркорова 13:28Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах 12:30"Давно об этом мечтали": в семье Прилучного случился долгожданный момент 11:48"Это недостойно!": Арбенина объяснила внезапную отмену ее концерта диверсией 10:58Поддержавшую Израиль Миронову пристыдили: что актриса сделала не так? 08:065 главных качеств Филиппа Киркорова: почему его любят миллионы 06:34Кто из российских звезд пожалел о сделанной пластической операции? 04:08Роскошь и стиль: что кроется за привычкой к шикарной жизни 02:17Уютная среда: 5 секретов хранения вещей, которые можно использовать даже в маленькой квартире 00:23Пять модных трендов зимы-23/24 23:22Море крови: 31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле 22:08Универсальный артист: что позволило Лазареву достичь невероятных высот в карьере 22:00Перенесший ампутацию конечностей Костомаров впервые сел за руль 20:06Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией 20:03SHAMAN ответил на колкие нападки Собчак: Cчитали меня пустым местом 18:58"Может закоротить": Басков поглумился над Лазаревым в эфире популярного шоу 18:22Состояние госпитализированного Билана изменилось: Рудковская раскрыла подробности 17:29Новое платье подчеркнуло округлившийся живот Орловой: россияне в замешательстве 16:18Сорвавшийся на грубую брань Топалов сделал громкое заявление 14:36Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку 12:35Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 октября 11:51Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной 11:38"Совершила глупость": Агутин пожалел живущую под ракетными ударами Пугачеву 08:07Подавляет его: почему Бабкина до сих пор не вышла за молодого любовника 06:07Дочь певицы Глюкозы прилюдно угостилась у парня посреди улицы 04:09Россиянка отсудила питомца у бывшего парня: и вот как ей это удалось 02:02Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 14 октября 2023 года 00:02Тест: хорошо ли вы знаете фильмы Ролана Быкова и его роли? 22:32"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину 22:03Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция? 21:36Муцениеце приготовила для счастливого Прилучного неприятный сюрприз 21:13Угрюмый Губин больше не скрывает причину своего одиночества 20:46Подложили: Джигурда обвинил своего директора в своей же измене 20:00Валерия кардинально сменила имидж: в кого превратилась народная артистка 19:34Такова жизнь: Соседов объяснил обиду ушедшей со сцены Апиной 19:15Володина предупреждает: кто больше остальных пострадает от солнечного затмения 18:51"Полюбила всем сердцем": Ида Галич воспылала чувствами к удивительному мужчине 18:33Его знают все: ставший суперзвездой SHAMAN представил своего наставника 18:19"Белого света не видела": "Папина дочка" выдала горькую правду о съемках сериала 17:40Отношения изменились: что произошло в новом браке Прилучного после рождения сына 16:59Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность 16:46"Нельзя говорить "нельзя": бывший солист "На-На" отмахнулся от жестких запретов 16:27Дождались: Якубович занял место свахи Гузеевой на Первом канале 15:29Титаны шоу-бизнеса РФ объединились: Басков объявил имена лидеров 14:50Сезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню 14:30Вместо свадьбы с Акиньшиной: Козловский окружен заботой верной подруги 13:41Раковая опухоль: муж Наташи Королевой взвыл на всю страну 13:16Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал! 12:21Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Покинул Россию: куда судьба занесла Филиппа Киркорова

Покинул Россию: куда судьба занесла Филиппа Киркорова
1984

Народный артист России Филипп Киркоров сообщил, что улетел из родной страны.

Недавно Филипп Киркоров влез в скандал вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова. Певец дал несколько интервью, в котором пытался защитить специалиста, подарившего ему новое тело. Но все это, как и любой конфликт, наверняка отняли у артиста много сил и энергии.

Восполнить свои ресурсы Филипп Киркоров может как на любимой работе, так и во время отдыха. Певец решил совместить приятное с полезным во время путешествия. Исполнитель хита "Цвет настроения синий" покинул Россию и отправился в Китай. Сегодня утром артист опубликовал видео из заграничного аэропорта.

Так поклонники узнали, что Филипп Киркоров улетел в Гуанчжоу. "Как это меня судьба занесла в замечательную, дружественную страну? А что я буду тут делать – большой большой секрет", – сказал певец на камеру, заинтриговав фанатов. Следом артист выложил кадры, снятые во время прогулки по центру китайского города.

Филипп Киркоров остается одним из самых популярных и востребованных в России артистов. Его любят миллионы людей, в том числе жители других стран. Почему 56-летний певец многие годы остается успешным, писали "Дни.ру" ранее.

15 октября 2023, 14:02
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Щедрый Киркоров, наказ Королевой и двойной праздник Левкина: свадьба Гусевой потрясла размахом

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко
Фото: пресс-служба / Мила Тоболенко

По теме

5 главных качеств Филиппа Киркорова: почему его любят миллионы

Новое острое увлечение: Цой раскрыла неожиданные пристрастия Киркорова
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Девчонка, короткая юбчонка! 37-летняя Бузова порадовала народ откровенным фото

Девчонка, короткая юбчонка! 37-летняя Бузова порадовала народ откровенным фото
Поющая телеведущая Ольга Бузова не является скромницей и, кажется, не имеет комплексов, поэтому смело надевает откровенные наряды. За последние годы Ольга Бузова стала суперзвездой.

Счастливый Басков принимает поздравления с особым событием

Счастливый Басков принимает поздравления с особым событием
Народный артист России Николай Басков принимает самые теплые и сердечные поздравления от звездных коллег и поклонников. Николаю Баскову исполнилось 47 лет.

Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах

Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах
Зрители больше не увидят фильмы с этим актером. Накануне стало известно об уходе 90-летнего британского актера Майкла Кейна из кино.

"Давно об этом мечтали": в семье Прилучного случился долгожданный момент

"Давно об этом мечтали": в семье Прилучного случился долгожданный момент
После рождения ребенка жизнь Зепюр Брутян и Павла Прилучного изменилась. Совместный ребенок Павла Прилучного и Зепюр Брутян появился на свет весной этого года.

"Это недостойно!": Арбенина объяснила внезапную отмену ее концерта диверсией

"Это недостойно!": Арбенина объяснила внезапную отмену ее концерта диверсией
Концерт группы "Ночные снайперы" не состоится в Республике Марий Эл в ближайшее время. Лидер коллектива Диана Арбенина нашла виновных в срыве ее выступления. Диана Арбенина в своем телеграм-канале призналась, что мечтала вернуться в Йошкар-Олу и вновь выпустить перед поклонниками, но концерт "Ночных снайперов", по словам артистки, оказался сорван и виноваты в этом якобы местные органы власти.

Выбор читателей

13/10ПтнЕго знают все: ставший суперзвездой SHAMAN представил своего наставника 13/10ПтнОтношения изменились: что произошло в новом браке Прилучного после рождения сына 14/10СбтЗаслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией 13/10ПтнВалерия кардинально сменила имидж: в кого превратилась народная артистка 14/10СбтДочь певицы Глюкозы прилюдно угостилась у парня посреди улицы 13/10ПтнДождались: Якубович занял место свахи Гузеевой на Первом канале