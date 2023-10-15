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Воскресенье 15 октября

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Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах

Стало известно об уходе культового актера: снялся в 150 фильмах
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Зрители больше не увидят фильмы с этим актером.

Накануне стало известно об уходе 90-летнего британского актера Майкла Кейна из кино. О завершении карьеры артист объявил самостоятельно в эфире BBC Radio 4.

На днях состоялась премьера последнего фильма с участием Майкла Кейна – "Великий беглец". В картине рассказывается история 89-летнего ветерана Второй мировой войны, который сбегает из дома престарелых ради поездки во Францию, где хочет почтить память павших товарищей.

Майкл Кейн получил восторженные отзывы за свою последнюю работу. Он считает, что превзойти успех он уже не сможет, да и возраст дает о себе знать. По словам актера, сейчас он может получить лишь роли престарелых мужчин, причем второстепенные, малозаметные. Поэтому на большее он уже не рассчитывает.

Майкл Кейн снялся в более чем 150 фильмах. В последние десятилетия он в основном появлялся в кинокартинах Кристофера Нолана – "Бэтмен: Начало" (2005), "Темный рыцарь" (2008), "Начало" (2010), "Темный рыцарь: Возрождение легенды" (2012), "Интерстеллар" (2014), "Довод" (2020).

Кроме того, Майкл Кейн является обладателем двух "Оскаров" – за роль второго плана в фильме "Ханна и ее сестры" (1986) и роль второго плана в картине "Правила виноделов" (1999).

15 октября 2023, 13:28
Фото: Дни.ру
BBC Radio 4✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты в Голливуде

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Bulkin Sergey/news.ru via/globallookpress.com/www.globallookpress.com

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