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Воскресенье 15 октября

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"Давно об этом мечтали": в семье Прилучного случился долгожданный момент

"Давно об этом мечтали": в семье Прилучного случился долгожданный момент
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После рождения ребенка жизнь Зепюр Брутян и Павла Прилучного изменилась.

Совместный ребенок Павла Прилучного и Зепюр Брутян появился на свет весной этого года. О счастливом событии пара сообщила, сделав публикацию в популярной социальной сети. С тех пор супруги частенько показывают поклонникам малыша, который не только радует своим существованием, но и требует очень много внимания.

Ежедневный уход за малышом отнял у Зепюр Брутян и Павла Прилучного очень много сил, поэтому родители решили немного отдохнуть, отправившись за границу. Актер и актриса показывают кадры с отпуска своим подписчикам. А сегодня они рассказали, что в их семье случился долгожданный момент.

Зепюр Брутян выложила снимок завтрака, под которым написала: "Как мы давно об этом мечтали – выспаться". Павел Прилунчый поделился публикацией жены в своем аккаунте, таким образом согласившись с ней. За счастливых, но уставших родителей можно только порадоваться.

Ранее 35-летний Павел Прилучный рассказал, что его отношения с красавицей Зепюр Брутян после рождения сына изменились. По словам актера, его брак стал еще крепче. Супруги еще больше внимания посвящают друг другу. Слова артиста приводили "Дни.ру".


15 октября 2023, 12:30
Павел Прилучный. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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