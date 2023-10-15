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Воскресенье 15 октября

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Поддержавшую Израиль Миронову пристыдили: что актриса сделала не так?

Поддержавшую Израиль Миронову пристыдили: что актриса сделала не так?
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Народная артистка России Мария Миронова призналась в любви к Израилю, но народу не понравились ее слова.

Недавно Мария Миронова вслед за многочисленными российскими знаменитостями решила публично выразить поддержку Израилю, пострадавшему от нападения боевиков ХАМАС. Артистка разместила в популярной социальной сети пост, в котором пожелала сил израильтянам, выразив свою любовь и сострадание.

Однако интернет-пользователи поспешили осудить Марию Миронову за равнодушие к мирным жителям Палестины, которых уничтожает Израиль. Мол, каждый человек волен занимать любую сторону в происходящем, но нельзя игнорировать убийство невинных детей и женщин в секторе Газа. Припомнили Мироновой и жителей Донбасса, поддержку которым она публично не выражала, как Израилю.

Мария Миронова попыталась оправдаться, напомнив критикам, что ее отец был евреем. Но в комментариях к публикации актрисы появилась женщина, назвавшая себя еврейкой. Та заявила, что, несмотря на национальность, сочувствует всем – и израильтянам, и жителям Палестины.

Ранее Мария Миронова в личном блоге сообщила о переменах в жизни. Артистка рассказала поклонникам, что теперь является и режиссером. Правда, она не понимает, как это произошло. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

15 октября 2023, 10:58
Мария Миронова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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