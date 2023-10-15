Кто из российских звезд пожалел о сделанной пластической операции?

Собчак признала Израиль второй Родиной Тесты Сколько иностранных паспортов у Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде КадышевойРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложениемИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе На всю страну огласили причину развода Брежневой и МеладзеНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Лента новостей

Воскресенье 15 октября

06:34Кто из российских звезд пожалел о сделанной пластической операции? 04:08Роскошь и стиль: что кроется за привычкой к шикарной жизни 02:17Уютная среда: 5 секретов хранения вещей, которые можно использовать даже в маленькой квартире 00:23Пять модных трендов зимы-23/24 23:22Море крови: 31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле 22:08Универсальный артист: что позволило Лазареву достичь невероятных высот в карьере 22:00Перенесший ампутацию конечностей Костомаров впервые сел за руль 20:06Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией 20:03SHAMAN ответил на колкие нападки Собчак: Cчитали меня пустым местом 18:58"Может закоротить": Басков поглумился над Лазаревым в эфире популярного шоу 18:22Состояние госпитализированного Билана изменилось: Рудковская раскрыла подробности 17:29Новое платье подчеркнуло округлившийся живот Орловой: россияне в замешательстве 16:18Сорвавшийся на грубую брань Топалов сделал громкое заявление 14:36Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку 12:35Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 октября 11:51Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной 11:38"Совершила глупость": Агутин пожалел живущую под ракетными ударами Пугачеву 08:07Подавляет его: почему Бабкина до сих пор не вышла за молодого любовника 06:07Дочь певицы Глюкозы прилюдно угостилась у парня посреди улицы 04:09Россиянка отсудила питомца у бывшего парня: и вот как ей это удалось 02:02Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 14 октября 2023 года 00:02Тест: хорошо ли вы знаете фильмы Ролана Быкова и его роли? 22:32"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину 22:03Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция? 21:36Муцениеце приготовила для счастливого Прилучного неприятный сюрприз 21:13Угрюмый Губин больше не скрывает причину своего одиночества 20:46Подложили: Джигурда обвинил своего директора в своей же измене 20:00Валерия кардинально сменила имидж: в кого превратилась народная артистка 19:34Такова жизнь: Соседов объяснил обиду ушедшей со сцены Апиной 19:15Володина предупреждает: кто больше остальных пострадает от солнечного затмения 18:51"Полюбила всем сердцем": Ида Галич воспылала чувствами к удивительному мужчине 18:33Его знают все: ставший суперзвездой SHAMAN представил своего наставника 18:19"Белого света не видела": "Папина дочка" выдала горькую правду о съемках сериала 17:40Отношения изменились: что произошло в новом браке Прилучного после рождения сына 16:59Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность 16:46"Нельзя говорить "нельзя": бывший солист "На-На" отмахнулся от жестких запретов 16:27Дождались: Якубович занял место свахи Гузеевой на Первом канале 15:29Титаны шоу-бизнеса РФ объединились: Басков объявил имена лидеров 14:50Сезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню 14:30Вместо свадьбы с Акиньшиной: Козловский окружен заботой верной подруги 13:41Раковая опухоль: муж Наташи Королевой взвыл на всю страну 13:16Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал! 12:21Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу 11:55Обратите внимание: дочь Маликова показала живот всей стране 11:12Попавшей в Израиле под ракетные обстрелы 74-летней Пугачевой стало плохо с сердцем 11:00Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе 10:42Иван Охлобыстин сделал важное для россиян заявление 10:23Пошел вон: зазвездившегося Колдуна вышвырнули из громкого проекта без трусов 09:56Что стало с затмившей Урганта знаменитой певицей 09:40Вся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Кто из российских звезд пожалел о сделанной пластической операции?

Кто из российских звезд пожалел о сделанной пластической операции?
243

Виктория Боня показала, что даже звезды могут получать не самые качественные услуги. Кого из знаменитостей пластическая операция застала врасплох?

Российский шоу-бизнес всегда привлекал внимание публики своими зрелищными трансформациями и безупречным внешним видом звезд. Однако, за кулисами блеска и шика, некоторые из них скрывают истории, в которых пластическая операция стала источником сожаления и разочарования.

Наиболее обсуждаемый релевантный случай произошел с Викторией Боней. Ведущая выложила снимок, на котором видно, что ее "лисьи глазки", мягко говоря, не оправдали ожиданий.

Рассмотрим примеры нескольких известных личностей российского шоу-бизнеса, которые решились на пластические изменения. Со временем они осознали, что это было ошибкой.

Любовь Успенская

Певица Любовь Успенская в настоящий момент является еще одним случаем неудачной пластики. Как утверждает артистка, она воспользовалась услугами хирурга Тимура Хайдарова, известного тем, что он оперировал Филиппа Киркорова.

По словам Успенской, в 2019 году Хайдаров уговорил ее бесплатно поправить грудь, так как увидел в этом необходимость. При этом, рассказала Успенская, хирург прооперировал ей и грудь, и ягодицы, и живот, и руки. После операции тело исполнительницы, по ее мнению, выглядело идеально. Далее Успенская ходила в бандажах, а потом ей "стало плохо".

Жанна Агузарова

Экспериментами над своей внешностью отличилась и Жанна Агузарова. Поклонники раскритиковали певицу за неестественный облик ее лица: из-за раздутых губ и скул оно было похоже на маску. Видимо, результат, который дала пластическая операция, не устроил Жанну.

Позже она все-таки вернула свой прежний полюбившийся поклонникам облик. Бывшая участница группы "Браво" поделилась результатом с подписчиками в социальных сетях.

Ева Польна

В начала своей музыкальной карьеры певица выглядела хрупкой и утонченной. После рождения детей певица набрала лишний вес, от которого никак не может избавиться.

Кроме того, по известной только ей самой причине Польна сделала операцию по увеличению губ. Одно время ее лицо сильно напоминало маску. Сейчас, как признают поклонники, звезда выглядит гораздо лучше. скорее всего, сделала более удачную пластику и заметно постройнела.

Лера Кудрявцева

Ведущая Лера Кудрявцева даже не скрывает, что жалеет о пластической операции. Звезда увеличила грудь после рождения ребенка.

По словам знаменитости, со временем ее импланты стали протираться, а силикон вытек в лимфоузлы. Она призналась, что своим негативным опытом хочет предостеречь женщин, которые желают увеличить грудь.

Лера добавила, что после извлечения имплантов у нее стало больше сил и энергии. Телеведущая больше не намерена вставлять новые.

Со временем все больше знаменитостей российского шоу-бизнеса проявляют сожаление об операциях пластической хирургии. Они осознали, что их исключительность и естественная красота были искажены процедурами, которые стремились улучшить их внешний вид.

15 октября 2023, 06:34
Фото: freepik.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Целую тебя в губоньки": самые сексуальные снимки 68-летней Любы Успенской

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

Море крови: 31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле

Море крови: 31-летний русский патриот Shaman ранен во время концерта в Кремле
Мать певца сообщила подробности происшествия на главной сцене страны. На легендарной сцене Кремлевского дворца в разные годы выступали Тина Тернер, Уитни Хьюстон, Алла Пугачева.

Универсальный артист: что позволило Лазареву достичь невероятных высот в карьере

Универсальный артист: что позволило Лазареву достичь невероятных высот в карьере
Сергей Лазарев – талантливый певец и актер, который завоевал сердца множества поклонников своими выдающимися выступлениями и яркой харизмой. Его карьера в шоу-бизнесе продолжается уже на протяжении многих лет, и это можно объяснить рядом качеств, которые помогают ему достичь успеха. Одним из главных качеств, которые помогают Сергею Лазареву в карьере, является его уникальный талант.

Перенесший ампутацию конечностей Костомаров впервые сел за руль

Перенесший ампутацию конечностей Костомаров впервые сел за руль
Фигурист поделился новым достижением. Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после многомесячной борьбы с недугом. Роман Костомаров стал удивительным примером того, как сила духа и стремление жить может помочь человеку в самых непростых обстоятельствах.

Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией

Заслуживают восхищения: 10 российских звезд шоу-бизнеса с безупречной репутацией
Звезды российского шоу-бизнеса постоянно становятся участниками громких скандалов, попадают в неприятные истории, совершают одиозные поступки. Среди знаменитостей сложно найти тех, чья репутация является безупречной. Но редакция "Дни.ру" попыталась вспомнить их. Мы составили список 10 российских звезд шоу-бизнеса, основываясь не только на чистоте их репутации, но и уровне популярности.

SHAMAN ответил на колкие нападки Собчак: Cчитали меня пустым местом

SHAMAN ответил на колкие нападки Собчак: Cчитали меня пустым местом
Путь новоиспеченной звезды оказался тернистым. Певец SHAMAN ответил на претензии Ксении Собчак. Ярослав Дронов, прославившийся на всю страну под псевдонимом SHAMAN, дал большое интервью, в рамках которого ответил на острые вопросы.

Выбор читателей

13/10ПтнВся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско 13/10ПтнЕго знают все: ставший суперзвездой SHAMAN представил своего наставника 13/10ПтнПокинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал! 13/10ПтнОтношения изменились: что произошло в новом браке Прилучного после рождения сына 13/10ПтнСезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню 13/10ПтнВалерия кардинально сменила имидж: в кого превратилась народная артистка