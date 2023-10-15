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Воскресенье 15 октября

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Жизнь и судьба несравненной Алисы Фрейндлих: почему народ без ума от "нашей мымры"?

Жизнь и судьба несравненной Алисы Фрейндлих: почему народ без ума от "нашей мымры"?
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Алиса Фрейндлих – выдающаяся актриса советского и российского кино и театра. В чем ее уникальность?

Детство

Алиса Фрейндлих родилась 8 декабря 1934 года в Ленинграде. Ее детство было отмечено трудностями и лишениями, связанными с Великой Отечественной войной. Однако, несмотря на это, Алиса уже с раннего детства проявляла интерес к искусству и выразительным формам самовыражения. Это и неудивительно, ведь девочка росла в творческой семье. Ее отец – Бруно Фрейндлих – был актером театра и кино. Мама Ксения (в девичестве Федорова) тоже была артисткой.

Начало карьеры

Первые шаги в актерской карьере Алисы Фрейндлих были сделаны в Ленинградском государственном театре юного зрителя, где она сыграла несколько ролей в детских спектаклях. В 1953 году она поступила в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства) и начала свою профессиональную актерскую деятельность.

Отношения и брак с Игорем Владимировым

В 1960-х годах Алиса Фрейндлих встретила свою любовь – Игоря Владимирова, известного актера и режиссера. Их отношения были основаны на взаимопонимании, уважении и любви к искусству. Вместе они создали много ярких и запоминающихся образов на сцене и в кино. У пары родилась дочь Варвара Владимирова, которая пошла по стопам родителей и также стала артисткой. К сожалению, брак Фрейндлих и Владимирова продлился до начала 80-х, но даже после развода пара поддерживала теплые отношения.

Всенародная любовь после фильма "Служебный роман"

Одним из самых известных фильмов с участием Алисы Фрейндлих стал "Служебный роман" (1977), где она сыграла роль Людмилы Прокофьевны Калугиной. Этот фильм стал культовым и полюбился зрителям. Эльдару Рязанову удалось показать глубину и искренность персонажей Алисы Фрейндлих и Андрея Мягкова. "Наша мымра" заслужила настоящую любовь публики нескольких поколений.

Театральные работы

Алиса Фрейндлих также является известной театральной актрисой. Она сотрудничала с такими театрами, как Ленинградский Малый драматический театр, Московский театр имени Вл. Маяковского, Театр на Таганке и другие. Ее роли всегда отличались глубиной и эмоциональностью, она умело передавала характер и внутренний мир своих героинь.

Жизнь и творчество Алисы Фрейндлих являются примером уникальности и выдающегося таланта. Ее индивидуальность, глубина игры и способность передавать эмоции позволили ей стать одной из самых ярких и любимых актрис в истории советского и российского кино и театра. Ее имя всегда будет ассоциироваться с великим искусством и неподражаемым талантом.

15 октября 2023, 22:08
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Актриса Алиса Фрейндлинх.
Телеведущий Иван Ургант с супругой Натальей Кикнадзе.
Режиссер Павел Лунгин.
Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин.
Актер Александр Галибин.
Актриса Анна Горшкова и режиссер Станислав Говорухин.
Актер Алексей Серебряков.
Актер Сергей Гармаш и бизнесмен Роман Абрамович.
Актрисы Анна Тарасенко и Анастасия Плотникова.
Продюсер, режиссер Ренат Давлетьяров и его супруга певица Женя Малахова.
Актер Вениамин Смехов, его супруга Галина Аксенова (слева) и дочь актриса Алика Смехова.
Актер Леонид Ярмольник и музыкант, певец Андрея Макаревич.
Балерина Анна Исаева, режиссер Валерий Тодоровский, прима-балерина Варшавского театра оперы и балета Маргарита Симонова и экс-солист Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета Андрей Сорокин.

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