Перенесший ампутацию конечностей Костомаров впервые сел за руль

Фигурист поделился новым достижением. Роман Костомаров продолжает восстанавливаться после многомесячной борьбы с недугом.

Роман Костомаров стал удивительным примером того, как сила духа и стремление жить может помочь человеку в самых непростых обстоятельствах. Перенесший серьезнейшие операции фигурист по сей день усердно тренируется, чтобы вернуться к обычной жизни.

Олимпийский чемпион охотно делится своими достижениями с поклонниками в социальных сетях. В определенный момент спортсмен столкнулся с трудностью: если искусственные ноги спортсмен освоил с легкостью, то с верхней конечностью возник нюанс — выяснилось, что протез натирает культю.

Судя по всему, из-за этого Роман Костомаров после ампутации решил осваивать вождение без него. Олимпийский чемпион обнародовал в Сети кадры, на которых ехал за рулем автомобиля по парковке.

"Ну вот я и поехал. Счастья полные штаны", — написал фигурист.

Пока Роман Костомаров управлял транспортным средством, его снимала жена Оксана Домнина. Глядя на супруга, она отметила, что нет ничего невозможного.

Спортсменка подчеркнула, что ему удается справляться с газом и тормозом. "Я смог это сделать", — уверенно воскликнул Костомаров.

Стоит отметить, что поклонники также были впечатлены зрелищем. Комментаторы сошлись во мнении, что Костомаров ведет полноценную жизнь без всяких "но".