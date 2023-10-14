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Суббота 14 октября

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SHAMAN ответил на колкие нападки Собчак: Cчитали меня пустым местом

SHAMAN ответил на колкие нападки Собчак: Cчитали меня пустым местом
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Путь новоиспеченной звезды оказался тернистым. Певец SHAMAN ответил на претензии Ксении Собчак.

Ярослав Дронов, прославившийся на всю страну под псевдонимом SHAMAN, дал большое интервью, в рамках которого ответил на острые вопросы. Певцу пришлось отвечать на нападки не только недоброжелателей, но и знаменитостей.

Так, ведущая канала "Tatarka FM" Ксения Собчак сравнила строки певца из песни "Я русский" с "кричалками скинхедов из девяностых". "Она задается вопросом, почему патриотизм в нашей стране строится на противопоставлении, на вселенской обиде на весь мир. Скажи, пожалуйста, ты в этой песне противопоставляешь себя и русских всему миру?", — задалась вопросом Лилия Абрамова.

SHAMAN отметил, что подобная лирика является отражением его личного опыта и рефлексией о своем непростом творческом пути. "Есть очень важная такая пометочка. У меня "всему миру назло" написано слитно, что является синонимом слову вопреки. Вообще история России — а я как часть этой истории — а также все, что произошло на моем творческом пути, это все в каком-то смысле слова произошло вопреки. Вопреки ситуациям, вопреки тем людям, которые говорили, что у меня ничего не получится, вопреки тем людям, которые считали меня пустым местом. Но вот, что называется, получилось. То есть это победа, поэтому это синоним слова победа", — объяснил Ярослав.

14 октября 2023, 20:03
SHAMAN. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Tatarka FM✓ Надежный источник

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