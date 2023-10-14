Новое платье подчеркнуло округлившийся живот Орловой: россияне в замешательстве

Собчак признала Израиль второй Родиной Тесты Сколько иностранных паспортов у Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде КадышевойРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложениемИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе На всю страну огласили причину развода Брежневой и МеладзеНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Лента новостей

Суббота 14 октября

17:29Новое платье подчеркнуло округлившийся живот Орловой: россияне в замешательстве 16:18Сорвавшийся на грубую брань Топалов сделал громкое заявление 14:36Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку 12:35Куда сходить в Москве: афиша с 14 по 21 октября 11:51Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной 11:38"Совершила глупость": Агутин пожалел живущую под ракетными ударами Пугачеву 08:07Подавляет его: почему Бабкина до сих пор не вышла за молодого любовника 06:07Дочь певицы Глюкозы прилюдно угостилась у парня посреди улицы 04:09Россиянка отсудила питомца у бывшего парня: и вот как ей это удалось 02:02Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 14 октября 2023 года 00:02Тест: хорошо ли вы знаете фильмы Ролана Быкова и его роли? 22:32"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину 22:03Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция? 21:36Муцениеце приготовила для счастливого Прилучного неприятный сюрприз 21:13Угрюмый Губин больше не скрывает причину своего одиночества 20:46Подложили: Джигурда обвинил своего директора в своей же измене 20:00Валерия кардинально сменила имидж: в кого превратилась народная артистка 19:34Такова жизнь: Соседов объяснил обиду ушедшей со сцены Апиной 19:15Володина предупреждает: кто больше остальных пострадает от солнечного затмения 18:51"Полюбила всем сердцем": Ида Галич воспылала чувствами к удивительному мужчине 18:33Его знают все: ставший суперзвездой SHAMAN представил своего наставника 18:19"Белого света не видела": "Папина дочка" выдала горькую правду о съемках сериала 17:40Отношения изменились: что произошло в новом браке Прилучного после рождения сына 16:59Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность 16:46"Нельзя говорить "нельзя": бывший солист "На-На" отмахнулся от жестких запретов 16:27Дождались: Якубович занял место свахи Гузеевой на Первом канале 15:29Титаны шоу-бизнеса РФ объединились: Басков объявил имена лидеров 14:50Сезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню 14:30Вместо свадьбы с Акиньшиной: Козловский окружен заботой верной подруги 13:41Раковая опухоль: муж Наташи Королевой взвыл на всю страну 13:16Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал! 12:21Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу 11:55Обратите внимание: дочь Маликова показала живот всей стране 11:12Попавшей в Израиле под ракетные обстрелы 74-летней Пугачевой стало плохо с сердцем 11:00Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе 10:42Иван Охлобыстин сделал важное для россиян заявление 10:23Пошел вон: зазвездившегося Колдуна вышвырнули из громкого проекта без трусов 09:56Что стало с затмившей Урганта знаменитой певицей 09:40Вся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско 09:34Куда забросила жизнь пропавшего Сукачева 08:04С заботой о себе: укрепляем иммунитет в преддверии зимы 06:42"Моя жизнь – сонное царство": о чем говорит постоянное желание спать? 04:06Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества? 02:06Какие цветы подарить сестре и какой подарок лучше букета? 00:04Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта 23:50Роман с Пугачевой приблизил к тотальному краху брак Абдулова 21:17"Обида, травма": певица МакSим откровенно рассказала о борьбе с зависимостью 20:07Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики 19:33"Я спасу всех!": Рудова назвала причину категорического отказа от карьеры 18:04Новое острое увлечение: Цой раскрыла неожиданные пристрастия Киркорова
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Новое платье подчеркнуло округлившийся живот Орловой: россияне в замешательстве

Новое платье подчеркнуло округлившийся живот Орловой: россияне в замешательстве
523

Бывшая участница группы "Блестящие" всегда следила за своей внешностью. Вчера Ольга Орлова порадовала публику, примерив восхитительный образ.

В своем личном блоге Ольга Орлова опубликовала видео: артистка спускается по лестнице в своем доме, на ней – экстравагантное платье бежевого цвета, расшитое пайетками. Поклонники певицы пришли в восторг от такого наряда, не скупились на комплименты и писали в комментариях о том, что Ольга воплощает в себе красоту, женственность и уверенность в себе.

Однако, некоторым подписчикам образ артистки пришелся не по вкусу. Так, многие из них заявили, что платье подчеркнуло недостатки фигуры, в частности живот, а также визуально уменьшило рост. Ольга Орлова же на подобные высказывания предпочла никак не реагировать.

К сожалению, успешной певице и ведущей неоднократно приходилось сталкиваться с недобрыми высказываниями относительно своей персоны. В особенности нападок в ее адрес стало больше во время ее второй беременности.

Тогда некоторые посчитали, что Ольга Орлова прибегла к услугам суррогатной матери, в то время как ее округлившийся живот – ненастоящий.

Исполнительница даже предлагала сомневающимся поучаствовать в своеобразном пари, чтобы убедиться в обратном. Так, она была готова показать свой живот за определенную сумму денег, которую необходимо было пустить на благотворительность. Если бы обман вскрылся, то сумма была быть возвращена в двойном размере. Некоторые поначалу соглашались, но как только дело доходило до исполнения условий, участники пропадали.

Фото: соцсети

Через некоторое время, уже после родов, Ольга решилась продемонстрировать свой живот недоверчивой аудитории, но уже на безвозмездной основе. Тем не менее, и в этот раз нашлись критики, заподозрившие артистку в использовании фотошопа. Ольга Орлова спокойно отнеслась к такого рода обвинениям, просто ответив, что каждый имеет право оставаться при своем мнении.

Фанаты популярной ведущей всегда восхищались и продолжают восхищаться ее красотой и стильными образами, а также тем, как ей удается следить за собой. Сама же Ольга Орлова никогда не упускала возможности поделиться своими секретами по уходу. Певица признавалась, что начала делать маникюр и педикюр, как только к ней пришла популярность, в возрасте 18 лет. А вот что касается, наращивания волос, то к таким мерам певица никогда не прибегала.

Также Ольга признавалась, что в молодости следить за внешностью и выглядеть безупречно, несмотря на сложный гастрольный график, было намного легче. Поклонников сразу же насторожило подобное высказывание артистки, в связи с чем они решили спросить Ольгу, действительно ли она ностальгирует по юности. Однако, певица успокоила публику, сказав о том, что нисколько не переживает из-за возраста и связанными с ним изменениями во внешности.

14 октября 2023, 17:29
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хабенский, Шевчук, Орлова и другие звезды-супергерои

Константин Хабенский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юрий Шевчук. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Ольга Орлова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Василий Меркурьев — в центре. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Гоша Куценко. Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Кобзон. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Михаил Муромов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Слишком сексуально: Орлова показала себя за любимым занятием

Уехавшая из России Орлова сделала признание: Хочу так всю жизнь
Ольга Юрьевна Орлова

Ольга Юрьевна Орлова певица

Сорвавшийся на грубую брань Топалов сделал громкое заявление

Сорвавшийся на грубую брань Топалов сделал громкое заявление
Певец и актер недавно столкнулся с неприятной ситуацией. Влад Топалов сообщил, что мошенники попытались продать криптовалюту, используя его имя. Влад Топалов всегда отнесся серьезно к собственной репутации и отношениям с поклонниками.

Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку
Общественность следит за состоянием здоровья супруги футболиста. Дмитрий Тарасов и беременная Анастасия Костенко раскрыли пол четвертого ребенка. Анастасия Костенко известна тем, что подарила трех малышей бывшему мужу Ольги Бузовой Дмитрию Тарасову.

Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной

Подавленный SHAMAN встревожил мать своим поведением после развода с любимой женщиной
Популярный певец поделился тайнами личной жизни. Оказывается, первый брак SHAMAN имеет трагичную историю. Образ певца SHAMAN в глазах россиян вполне однозначный: молодой харизматичный вокалист, который всегда уверенно держится на сцене и покоряет сердца миллионов поклонников.

"Совершила глупость": Агутин пожалел живущую под ракетными ударами Пугачеву

"Совершила глупость": Агутин пожалел живущую под ракетными ударами Пугачеву
В столичном зале Live Арена состоялся торжественный гала-ужин по случаю грядущей в марте музыкальной премии "Виктория". Среди многочисленных гостей был певец, поэт и композитор Николай Агутин. Он дал эксклюзивное интервью "Дни.ру". Николай Агутин 30 лет был концертным директором в Москонцерте, куда в числе прочих, входила группа "Веселые ребята".

Подавляет его: почему Бабкина до сих пор не вышла за молодого любовника

Подавляет его: почему Бабкина до сих пор не вышла за молодого любовника
Нумеролог объяснил, почему Надежда Бабкина до сих пор не вышла замуж за молодого избранника. Личная жизнь звезды российской эстрады Надежды Бабкиной вызывает у общественности немало вопросов.

Выбор читателей

13/10ПтнВся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско 13/10ПтнЕго знают все: ставший суперзвездой SHAMAN представил своего наставника 12/10ЧтвРоман с Пугачевой приблизил к тотальному краху брак Абдулова 13/10ПтнПокинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал! 13/10ПтнОтношения изменились: что произошло в новом браке Прилучного после рождения сына 13/10ПтнСезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню