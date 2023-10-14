Новое платье подчеркнуло округлившийся живот Орловой: россияне в замешательстве

Бывшая участница группы "Блестящие" всегда следила за своей внешностью. Вчера Ольга Орлова порадовала публику, примерив восхитительный образ.



В своем личном блоге Ольга Орлова опубликовала видео: артистка спускается по лестнице в своем доме, на ней – экстравагантное платье бежевого цвета, расшитое пайетками. Поклонники певицы пришли в восторг от такого наряда, не скупились на комплименты и писали в комментариях о том, что Ольга воплощает в себе красоту, женственность и уверенность в себе.



Однако, некоторым подписчикам образ артистки пришелся не по вкусу. Так, многие из них заявили, что платье подчеркнуло недостатки фигуры, в частности живот, а также визуально уменьшило рост. Ольга Орлова же на подобные высказывания предпочла никак не реагировать.

К сожалению, успешной певице и ведущей неоднократно приходилось сталкиваться с недобрыми высказываниями относительно своей персоны. В особенности нападок в ее адрес стало больше во время ее второй беременности.

Тогда некоторые посчитали, что Ольга Орлова прибегла к услугам суррогатной матери, в то время как ее округлившийся живот – ненастоящий.

Исполнительница даже предлагала сомневающимся поучаствовать в своеобразном пари, чтобы убедиться в обратном. Так, она была готова показать свой живот за определенную сумму денег, которую необходимо было пустить на благотворительность. Если бы обман вскрылся, то сумма была быть возвращена в двойном размере. Некоторые поначалу соглашались, но как только дело доходило до исполнения условий, участники пропадали.

Через некоторое время, уже после родов, Ольга решилась продемонстрировать свой живот недоверчивой аудитории, но уже на безвозмездной основе. Тем не менее, и в этот раз нашлись критики, заподозрившие артистку в использовании фотошопа. Ольга Орлова спокойно отнеслась к такого рода обвинениям, просто ответив, что каждый имеет право оставаться при своем мнении.

Фанаты популярной ведущей всегда восхищались и продолжают восхищаться ее красотой и стильными образами, а также тем, как ей удается следить за собой. Сама же Ольга Орлова никогда не упускала возможности поделиться своими секретами по уходу. Певица признавалась, что начала делать маникюр и педикюр, как только к ней пришла популярность, в возрасте 18 лет. А вот что касается, наращивания волос, то к таким мерам певица никогда не прибегала.

Также Ольга признавалась, что в молодости следить за внешностью и выглядеть безупречно, несмотря на сложный гастрольный график, было намного легче. Поклонников сразу же насторожило подобное высказывание артистки, в связи с чем они решили спросить Ольгу, действительно ли она ностальгирует по юности. Однако, певица успокоила публику, сказав о том, что нисколько не переживает из-за возраста и связанными с ним изменениями во внешности.