Раскрывшие пол четвертого ребенка Тарасов и Костенко закатили громкую вечеринку

Общественность следит за состоянием здоровья супруги футболиста. Дмитрий Тарасов и беременная Анастасия Костенко раскрыли пол четвертого ребенка.



Анастасия Костенко известна тем, что подарила трех малышей бывшему мужу Ольги Бузовой Дмитрию Тарасову. Россияне обращают на известную модель особое внимание в тот момент, когда она в интересном положении.

Так, недавно стало известно, что Костенко беременна четвертый раз. Сегодня знаменитость и ее супруг Дмитрий Тарасов обнародовали пол будущего малыша.

Кроме того, звездная пара закатила вечеринку, на которой присутствовали лишь самые близкие. Тарасов и беременная Костенко признались, что ждут мальчика.

"Я счастлив! Дети — это прекрасно! В душе хотел еще одного сына, да и как Леше противостоять такому количеству девочек в нашем доме?", — написал Тарасов в социальной Сети.

Стоит отметить, что беременная Костенко переживала за будущего ребенка. Дело в том, что после операции на грудь прошло непродолжительное время.

Ранее супруга Дмитрия Тарасова решила сравнить предыдущие беременности с нынешний. По словам беременной Костенко, первые триместры ее ужасно мучил токсикоз.

Такого с ней не случалось ранее. Ей становилось плохо даже от того, что она просто лежит на диване.

