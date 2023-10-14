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Суббота 14 октября

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Дочь певицы Глюкозы прилюдно взяла в рот у парня кукурузу посреди улицы

Дочь певицы Глюкозы прилюдно взяла в рот у парня кукурузу посреди улицы
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Эх, молодежь! Выпорхнув из школы, юная Лидия Чистякова стремительно начала шалить. И куда только смотрит певица Глюкоза?

В 16 лет наследница популярной звезды России решила стать взрослой. Девяти классов образования ей хватило сполна, ведь интересуют Рэй, как она сама себя называет, вещи более интересные. Лидия Чистякова занимается вокалом, записывает музыкальные новинки и развлекается с парнями. Причем певица Глюкоза, будучи доброй и любящей мамой, со всем согласна.

Официальный аккаунт Telegram, который принадлежит юной особе, пестрит фото и видеороликами интригующего содержания. Лидия Чистякова уверена в себе и рада комплиментам, которые постоянно пишут ей такие же подростки. Певица Глюкоза сделала достаточно, чтобы дочь стала узнаваемой и широко известной в медиапространстве артисткой.

Но все же со стороны Лидия Чистякова кажется совсем ребенком, которому не хватает внимания. Недавно она опубликовала в профиле видео, на котором прилюдно взяла в рот у парня кукурузу посреди улицы. Пока девушка кусала и кривлялась, вокруг раздавался смех, а саму ее окрестили ондатрой. Кажется, певица Глюкоза поторопилась отпускать дочь на все четыре стороны.

И хотя порой Лидия Чистякова кажется легкомысленной непоседой, все же стоит отдать должное — она стабильно идет к цели покорить российский шоу-бизнес. У нее уже есть достаточно причин гордиться собой. Ее легко продвигает популярная мама, да и наверняка певица Глюкоза только рада устремлениям дочки.

14 октября 2023, 06:07
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Чужой муж обнимал пышногрудую Глюкозу

Актер Сергей Маковецкий.
Актриса Екатерина Шпица.
Актер Александр Олешко.
Модельер Валентин Юдашкин с супругой Мариной.
Актриса Дарья Мороз.
Cупруга режиссера Валерия Тодоровского, актриса Евгения Хиривская зацеловала любимого мужа.
Режиссер Алексей Учитель.
Продюсер Александр Роднянский и певица Наталья Ионова (Глюкоза) появились на красной дорожке вместе.
Председатель Союза кинематографистов России, режиссер Никита Михалков и актер Сергей Маковецкий (слева направо) не скрывали эмоций.
Актриса Елизавета Боярская победила в номинации "Лучшая женская роль на телевидении" (главная роль в сериале "Анна Каренина" Карена Шахназарова).
Для выхода в свет Боярская выбрала лаконичное платье, которое подчеркивало длинную шею актрисы.
Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков с супругой Екатериной.
Певица Нина Шацкая, кинооператор Анатолий Мукасей и режиссер Светлана Дружинина (слева направо на первом плане).
Актриса Анна Михалкова.
Сценарист Александр Звягинцев получил специальный приз Национальной академии кинематографических искусств и наук за серию фильмов (шесть картин), посвященных Нюрнбергскому процессу.
Воздушная Елена Лядова и ее супруг Владимир Вдовиченков.

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