Подавляет его: почему Бабкина до сих пор не вышла за молодого любовника

Собчак признала Израиль второй Родиной Тесты Сколько иностранных паспортов у Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде КадышевойРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложениемИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе На всю страну огласили причину развода Брежневой и МеладзеНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Лента новостей

Суббота 14 октября

08:07Подавляет его: почему Бабкина до сих пор не вышла за молодого любовника 06:07Дочь певицы Глюкозы прилюдно угостилась у парня посреди улицы 04:09Россиянка отсудила питомца у бывшего парня: и вот как ей это удалось 02:02Покров Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 14 октября 2023 года 00:02Тест: хорошо ли вы знаете фильмы Ролана Быкова и его роли? 22:32"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину 22:03Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция? 21:36Муцениеце приготовила для счастливого Прилучного неприятный сюрприз 21:13Угрюмый Губин больше не скрывает причину своего одиночества 20:46Подложили: Джигурда обвинил своего директора в своей же измене 20:00Валерия кардинально сменила имидж: в кого превратилась народная артистка 19:34Такова жизнь: Соседов объяснил обиду ушедшей со сцены Апиной 19:15Володина предупреждает: кто больше остальных пострадает от солнечного затмения 18:51"Полюбила всем сердцем": Ида Галич воспылала чувствами к удивительному мужчине 18:33Его знают все: ставший суперзвездой SHAMAN представил своего наставника 18:19"Белого света не видела": "Папина дочка" выдала горькую правду о съемках сериала 17:40Отношения изменились: что произошло в новом браке Прилучного после рождения сына 16:59Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность 16:46"Нельзя говорить "нельзя": бывший солист "На-На" отмахнулся от жестких запретов 16:27Дождались: Якубович занял место свахи Гузеевой на Первом канале 15:29Титаны шоу-бизнеса РФ объединились: Басков объявил имена лидеров 14:50Сезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню 14:30Вместо свадьбы с Акиньшиной: Козловский окружен заботой верной подруги 13:41Раковая опухоль: муж Наташи Королевой взвыл на всю страну 13:16Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал! 12:21Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу 11:55Обратите внимание: дочь Маликова показала живот всей стране 11:12Попавшей в Израиле под ракетные обстрелы 74-летней Пугачевой стало плохо с сердцем 11:00Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе 10:42Иван Охлобыстин сделал важное для россиян заявление 10:23Пошел вон: зазвездившегося Колдуна вышвырнули из громкого проекта без трусов 09:56Что стало с затмившей Урганта знаменитой певицей 09:40Вся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско 09:34Куда забросила жизнь пропавшего Сукачева 08:04С заботой о себе: укрепляем иммунитет в преддверии зимы 06:42"Моя жизнь – сонное царство": о чем говорит постоянное желание спать? 04:06Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества? 02:06Какие цветы подарить сестре и какой подарок лучше букета? 00:04Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта 23:50Роман с Пугачевой приблизил к тотальному краху брак Абдулова 21:17"Обида, травма": певица МакSим откровенно рассказала о борьбе с зависимостью 20:07Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики 19:33"Я спасу всех!": Рудова назвала причину категорического отказа от карьеры 18:04Новое острое увлечение: Цой раскрыла неожиданные пристрастия Киркорова 17:05Николаев впервые заговорил после операции на сердце и дал обещание 16:33Собчак не в курсе: Богомолов держит в секрете близость с Мороз 15:40Самая красивая в мире: сын Елены Яковлевой пойман на ласках с соседкой 15:30Хакамада вывалила неудобную для всей России правду 15:15Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать 15:07По стопам Брежневой и Меладзе? Стало известно о трещине в еще одной звездной паре
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Подавляет его: почему Бабкина до сих пор не вышла за молодого любовника

Подавляет его: почему Бабкина до сих пор не вышла за молодого любовника
213
Фарида Красавкина

Фарида Красавкина

 Нумеролог

Нумеролог объяснил, почему Надежда Бабкина до сих пор не вышла замуж за молодого избранника.

Личная жизнь звезды российской эстрады Надежды Бабкиной вызывает у общественности немало вопросов. Уже не один год публика обсуждает отношения певицы с Евгением Гором. Из-за внушительной разницы в возрасте этот союз кажется многим неоднозначным. Народ часто поговаривает о проблемах в паре, а иногда в Сети и вовсе появляются слухи о расставании. Однако Надежда Бабкина и ее возлюбленный по-прежнему вместе.

Многие фанаты задаются вопросом, почему за столько лет отношений царица народной песни до сих пор не вышла за избранника. Нумеролог Фарида Красавкина ответила на него в беседе "Дни.ру". Оказалось, влюбленные может были бы и рады пожениться, однако, как утверждает специалист, на пути к официальному браку у них есть немало преград.

Нумеролог объяснила, что Надежда Бабкина и Евгений Гор обладают разными характерами. Кроме того, по ее словам, в их отношениях присутствует финансовая и психоэмоциональная зависимость. Как считает эксперт, влюбленные не могут долго находиться вместе, а потому часто расходятся.

"Надежда Бабкина придирается к мелочам, а Евгения это раздражает, потому что он не любит, когда на него давят. Но свои правила он сильно отстаивает", – рассказала Фарида Красавкина.

Нумеролог считает, что сейчас Бабкиной и Гору хорошо вместе, однако о совместном будущем они не задумываются. Можно предположить, что сделать следующий шаг в отношениях паре мешает несовместимость характеров.

"Энергетически заряженная, она его подавляет своей энергетикой. У нее характер меняется молниеносно. Она может сейчас смеяться, а через 10 минут плакать, а он такой четкий, у него свои правила, свои порядки. А так как она подвластна гиперконтролю, то его это угнетает. Он в этом союзе чахнет, а она расцветает", – объяснила эксперт.

Но несмотря на трудности, совсем друг без друга влюбленные быть не могут. Специалист считает, что в паре по-прежнему кипит страсть. Но между тем, по мнению нумеролога, в отношениях отсутствует надежность.

"Они не хотят брать ответственность друг над другом. А брак и роспись это огромная ответственность, и они к этому относятся очень серьезно. Такой союз похож на "гостевой брак", в котором каждый пребывает до тех пор, пока не найдет что-то лучше и интереснее", – заявила нумеролог.

Впрочем, что бы ни говорили цифры, всю правду о своих отношениях могут знать только певица и ее избранник. Главное, что сейчас Надежда Бабкина счастлива рядом с возлюбленным и довольна своей жизнью.

14 октября 2023, 08:07
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

По теме

Бабкина раскрыла подробности встречи с Пугачевой после ее отъезда в Израиль

Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе

Надежда Георгиевна Бабкина

Надежда Георгиевна Бабкина певица, ведущая, актриса

Дочь певицы Глюкозы прилюдно угостилась у парня посреди улицы

Дочь певицы Глюкозы прилюдно угостилась у парня посреди улицы
Эх, молодежь! Выпорхнув из школы, юная Лидия Чистякова стремительно начала шалить. И куда только смотрит певица Глюкоза? В 16 лет наследница популярной звезды России решила стать взрослой.

Тест: хорошо ли вы знаете фильмы Ролана Быкова и его роли?

Тест: хорошо ли вы знаете фильмы Ролана Быкова и его роли?
Проверьте себя! Готовы? Этот тест для истинных ценителей творчества актера и режиссера. Наследие советского кино — это шедевры кинематографа, которым нет равных на протяжении десятилетий.

"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину

"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину
Что самое обидное, до конца непонятно, кто же именно оказался предателем. Ранее теплые отношения Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды были примером для многих. Все началось с семьи актера Никиты Джигурды — его пара с фигуристкой Мариной Анисиной всегда славилась своим эпатажем, кроме того, супруги никогда не скрывали проблем в их отношениях, которые периодически возникали.

Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция?

Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция?
Пока что ясно одно: у человека есть серьезные психологические проблемы. Надежда Кадышева может оставаться адекватным человеком, однако стрессы, порождающие такие вещи, не могут пройти безболезненно. Об этом говорит психолог Марина Владыкина в беседе с "Дни.ру". Несколько лет назад любимая российскими зрителями исполнительница народных песен призналась, что иногда видит на своих концертах людей, которых больше нет в живых.

Муцениеце приготовила для счастливого Прилучного неприятный сюрприз

Муцениеце приготовила для счастливого Прилучного неприятный сюрприз
Актриса Агата Муцениеце не позволяет бывшему мужу Павлу Прилучному вздохнуть спокойно после развода. После расторжения брака с Павлом Прилучным Агата Муцениеце осталась одна с двумя детьми, но те, конечно, по сей день периодически навещают отца, а то и он их.

Выбор читателей

12/10ЧтвНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего 12/10ЧтвХакамада вывалила неудобную для всей России правду 12/10ЧтвВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать 12/10ЧтвПо стопам Брежневой и Меладзе? Стало известно о трещине в еще одной звездной паре 12/10ЧтвОна у него первая: Цискаридзе признался в любви известной артистке 12/10ЧтвК этому Барановская точно оказалась не готова: вот что случилось со звездой