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Пятница 13 октября

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Тест: хорошо ли вы знаете фильмы Ролана Быкова и его роли?

Тест: хорошо ли вы знаете фильмы Ролана Быкова и его роли?
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Проверьте себя! Готовы? Этот тест для истинных ценителей творчества актера и режиссера.

Наследие советского кино — это шедевры кинематографа, которым нет равных на протяжении десятилетий. Во многом это заслуга непревзойденного таланта с гениальным воображением и восприятием мира. Народный артист СССР Ролан Быков создал потрясающие картины, с которыми знаком практически каждый житель нашей страны, а его роли в кино однозначно достойны восхищения.

"Чучело", "Андрей Рублев", "Женитьба Бальзаминова" и другие киноленты с удовольствием пересматривает вся Россия. Но хорошо ли вы знаете творческие работы, к которым причастен Ролан Быков? Докажите! Предлагаем пройти тест по фильмам.

14 октября 2023, 00:02
Кадр Rutube/Киноконцерн "Мосфильм"
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Это нельзя пропустить: 5 лучших фильмов последних лет

Фото: Universal Pictures/ZUMAPRESS.com
Фото: Dave Bedrosian/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
Фото: Syncopy/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Billy Bennight/AdMedia/www.globallookpress.com

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