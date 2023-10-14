Тест: хорошо ли вы знаете фильмы Ролана Быкова и его роли?

Проверьте себя! Готовы? Этот тест для истинных ценителей творчества актера и режиссера.

Наследие советского кино — это шедевры кинематографа, которым нет равных на протяжении десятилетий. Во многом это заслуга непревзойденного таланта с гениальным воображением и восприятием мира. Народный артист СССР Ролан Быков создал потрясающие картины, с которыми знаком практически каждый житель нашей страны, а его роли в кино однозначно достойны восхищения.

"Чучело", "Андрей Рублев", "Женитьба Бальзаминова" и другие киноленты с удовольствием пересматривает вся Россия. Но хорошо ли вы знаете творческие работы, к которым причастен Ролан Быков? Докажите! Предлагаем пройти тест по фильмам.