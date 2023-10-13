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Пятница 13 октября

22:32"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину 22:03Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция? 21:36Муцениеце приготовила для счастливого Прилучного неприятный сюрприз 21:13Угрюмый Губин больше не скрывает причину своего одиночества 20:46Подложили: Джигурда обвинил своего директора в своей же измене 20:00Валерия кардинально сменила имидж: в кого превратилась народная артистка 19:34Такова жизнь: Соседов объяснил обиду ушедшей со сцены Апиной 19:15Володина предупреждает: кто больше остальных пострадает от солнечного затмения 18:51"Полюбила всем сердцем": Ида Галич воспылала чувствами к удивительному мужчине 18:33Его знают все: ставший суперзвездой SHAMAN представил своего наставника 18:19"Белого света не видела": "Папина дочка" выдала горькую правду о съемках сериала 17:40Отношения изменились: что произошло в новом браке Прилучного после рождения сына 16:59Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность 16:46"Нельзя говорить "нельзя": бывший солист "На-На" отмахнулся от жестких запретов 16:27Дождались: Якубович занял место свахи Гузеевой на Первом канале 15:29Титаны шоу-бизнеса РФ объединились: Басков объявил имена лидеров 14:50Сезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню 14:30Вместо свадьбы с Акиньшиной: Козловский окружен заботой верной подруги 13:41Раковая опухоль: муж Наташи Королевой взвыл на всю страну 13:16Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал! 12:21Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу 11:55Обратите внимание: дочь Маликова показала живот всей стране 11:12Попавшей в Израиле под ракетные обстрелы 74-летней Пугачевой стало плохо с сердцем 11:00Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе 10:42Иван Охлобыстин сделал важное для россиян заявление 10:23Пошел вон: зазвездившегося Колдуна вышвырнули из громкого проекта без трусов 09:56Что стало с затмившей Урганта знаменитой певицей 09:40Вся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско 09:34Куда забросила жизнь пропавшего Сукачева 08:04С заботой о себе: укрепляем иммунитет в преддверии зимы 06:42"Моя жизнь – сонное царство": о чем говорит постоянное желание спать? 04:06Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества? 02:06Какие цветы подарить сестре и какой подарок лучше букета? 00:04Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта 23:50Роман с Пугачевой приблизил к тотальному краху брак Абдулова 21:17"Обида, травма": певица МакSим откровенно рассказала о борьбе с зависимостью 20:07Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики 19:33"Я спасу всех!": Рудова назвала причину категорического отказа от карьеры 18:04Новое острое увлечение: Цой раскрыла неожиданные пристрастия Киркорова 17:05Николаев впервые заговорил после операции на сердце и дал обещание 16:33Собчак не в курсе: Богомолов держит в секрете близость с Мороз 15:40Самая красивая в мире: сын Елены Яковлевой пойман на ласках с соседкой 15:30Хакамада вывалила неудобную для всей России правду 15:15Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать 15:07По стопам Брежневой и Меладзе? Стало известно о трещине в еще одной звездной паре 14:54Николай Паршиков и Алена Гурьянова: Мы всегда хотим побеждать!" 14:40Два сапога пара: Агутина поставили в один ряд с Киркоровым 14:29Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего 14:08Лариса Гузеева в эфире программы сравнила европейцев с русскими мужчинами 14:01Новый виток судьбы: Бородина поставила крест на шоу "Дом-2"
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"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину

"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину
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Что самое обидное, до конца непонятно, кто же именно оказался предателем. Ранее теплые отношения Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды были примером для многих.

Все началось с семьи актера Никиты Джигурды — его пара с фигуристкой Мариной Анисиной всегда славилась своим эпатажем, кроме того, супруги никогда не скрывали проблем в их отношениях, которые периодически возникали. Вот и сейчас произошло недоразумение, в котором мужу и жене только предстоит разобраться.

Марина Анисина утверждала, что лично застала измену артиста: Джигурда якобы изменил олимпийской чемпионке прямо в их доме. Никита Борисович с этим категорически не согласился и настаивает, что не совершал никаких аморальных действий. По его словам: женщина оказалась в доме благодаря его директору Евгению — а более он ничего не помнит.

Дальше — больше: Евгения просто-напросто обвинили в педофилии. Вероятно, Никита Джигурда действительно был очень убедителен, ведь фигуристка поверила мужу и присоединилась к обвинением в адрес директора, который вскоре лишился работы.

Все бы хорошо, однако бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова внезапно публично высказалась в пользу Евгения. Балерина не скупилась на слова и искренне защищала мужчину и критиковала друга.

Стоит отметить, что директора Никиты Джигурды обвинили не в чем-нибудь, а в педофилии — Анастасия Волочкова заявила, что такие слова являются не более, чем предательством. По ее словам, несмотря на всю симпатию к актеру, здесь она его поддержать не может никак.

"Ты предал человека. […] сейчас просто плачу", — объявила Анастасия Волочкова, дав понять тем самым, что ее дружба с Никитой Джигурдой дала большую трещину.

Ранее "Дни.ру" уже писали о случившейся драме в семье Никиты Джигурды.

13 октября 2023, 22:32
Анастасия Волочкова и Никита Джигурда. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
StarHit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Кудрявцева, Киркоров: Безвкусно одетые звезды российского шоу-бизнеса

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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