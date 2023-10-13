Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция?

Пока что ясно одно: у человека есть серьезные психологические проблемы. Надежда Кадышева может оставаться адекватным человеком, однако стрессы, порождающие такие вещи, не могут пройти безболезненно. Об этом говорит психолог Марина Владыкина в беседе с "Дни.ру".

Накануне любимая российскими зрителями исполнительница народных песен призналась, что иногда видит на своих концертах людей, которых больше нет в живых. Самое интересное, что среди них попадаются не такие простые личности: к примеру, Надежда Кадышева наблюдала членов последней царской семьи России.

По словам клинического психолога Марины Владыкиной, человек, переживающий сильные моральные переживания, может иногда видеть что-то несуществующее, но тому есть разные объяснения. "Возможно, человек переживает стресс, травму или другие эмоциональные трудности, что может вызвать галлюцинации или иллюзии. Например, видения умерших людей могут быть попыткой мозга справиться с утратой или тяжелыми переживаниями", – предположила эксперт.

Другое дело, когда страдающий от видений человек является чрезмерно религиозным или практикует нетрадиционные духовные практики: как правило, такие люди искренне убеждены в том, что мы можем видеть картины из других миров и силуэты людей, более не существующих на свете. Вся мякотка ситуации в том, что такие "явления" могут быть совершенно естественным переживанием, но иначе воспринятым Надеждой Кадышевой в силу убеждений.

"Такие люди могут сами убедить себя в том, что видят призраков, духов, различные сущности и даже параллельные миры", – отметила психолог.

Марина Владыкина настаивает, что самые странные и пугающие визуальные явления могут быть восприняты неправильно, ведь человек, наблюдая совершенно обычные визуальные эффекты, демонстрируемые зрению мозгом, уверен, что ему явились фантомы — Надежда Кадышева вполне могла их принять за явления из совершенно других миров.

Есть и третья, более разумная причина наблюдения странных эффектов: расстройства нейронов, вплоть до таких, казалось бы, простых, как мигрень, могут спровоцировать подобные наблюдения. Помимо мигрени есть и более опасные причины вроде эпилепсии, либо даже деменции. Что же происходит с Надеждой Кадышевой?

Очень надеемся, что певица по большей части лишь подвергается моде на потусторонние вещи и именно накручивает себя. В конце концов, многие артисты пытаются всевозможными способами поддержать интерес к своей персоне: к счастью, Надежда Кадышева в этом не нуждается, и мы искренне верим, что информация про странные видения является не более, чем домыслом и недоразумением.