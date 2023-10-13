Угрюмый Губин больше не скрывает причину своего одиночества

Собчак признала Израиль второй Родиной Тесты Сколько иностранных паспортов у Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде КадышевойРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложениемИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе На всю страну огласили причину развода Брежневой и МеладзеНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Лента новостей

Пятница 13 октября

22:32"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину 22:03Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция? 21:36Муцениеце приготовила для счастливого Прилучного неприятный сюрприз 21:13Угрюмый Губин больше не скрывает причину своего одиночества 20:46Подложили: Джигурда обвинил своего директора в своей же измене 20:00Валерия кардинально сменила имидж: в кого превратилась народная артистка 19:34Такова жизнь: Соседов объяснил обиду ушедшей со сцены Апиной 19:15Володина предупреждает: кто больше остальных пострадает от солнечного затмения 18:51"Полюбила всем сердцем": Ида Галич воспылала чувствами к удивительному мужчине 18:33Его знают все: ставший суперзвездой SHAMAN представил своего наставника 18:19"Белого света не видела": "Папина дочка" выдала горькую правду о съемках сериала 17:40Отношения изменились: что произошло в новом браке Прилучного после рождения сына 16:59Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность 16:46"Нельзя говорить "нельзя": бывший солист "На-На" отмахнулся от жестких запретов 16:27Дождались: Якубович занял место свахи Гузеевой на Первом канале 15:29Титаны шоу-бизнеса РФ объединились: Басков объявил имена лидеров 14:50Сезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню 14:30Вместо свадьбы с Акиньшиной: Козловский окружен заботой верной подруги 13:41Раковая опухоль: муж Наташи Королевой взвыл на всю страну 13:16Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал! 12:21Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу 11:55Обратите внимание: дочь Маликова показала живот всей стране 11:12Попавшей в Израиле под ракетные обстрелы 74-летней Пугачевой стало плохо с сердцем 11:00Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе 10:42Иван Охлобыстин сделал важное для россиян заявление 10:23Пошел вон: зазвездившегося Колдуна вышвырнули из громкого проекта без трусов 09:56Что стало с затмившей Урганта знаменитой певицей 09:40Вся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско 09:34Куда забросила жизнь пропавшего Сукачева 08:04С заботой о себе: укрепляем иммунитет в преддверии зимы 06:42"Моя жизнь – сонное царство": о чем говорит постоянное желание спать? 04:06Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества? 02:06Какие цветы подарить сестре и какой подарок лучше букета? 00:04Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта 23:50Роман с Пугачевой приблизил к тотальному краху брак Абдулова 21:17"Обида, травма": певица МакSим откровенно рассказала о борьбе с зависимостью 20:07Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики 19:33"Я спасу всех!": Рудова назвала причину категорического отказа от карьеры 18:04Новое острое увлечение: Цой раскрыла неожиданные пристрастия Киркорова 17:05Николаев впервые заговорил после операции на сердце и дал обещание 16:33Собчак не в курсе: Богомолов держит в секрете близость с Мороз 15:40Самая красивая в мире: сын Елены Яковлевой пойман на ласках с соседкой 15:30Хакамада вывалила неудобную для всей России правду 15:15Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать 15:07По стопам Брежневой и Меладзе? Стало известно о трещине в еще одной звездной паре 14:54Николай Паршиков и Алена Гурьянова: Мы всегда хотим побеждать!" 14:40Два сапога пара: Агутина поставили в один ряд с Киркоровым 14:29Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего 14:08Лариса Гузеева в эфире программы сравнила европейцев с русскими мужчинами 14:01Новый виток судьбы: Бородина поставила крест на шоу "Дом-2"
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Угрюмый Губин больше не скрывает причину своего одиночества

Угрюмый Губин больше не скрывает причину своего одиночества
2599

"Мальчик-бродяга" остается одиноким накануне одной из самых символичных дат в своей жизни. Андрею Губину вот-вот исполнится 50 лет, однако знаменитый певец остается холостым.

Возможно, легенда поп-музыки 90-х годов пытается найти себе действительно уникальную девушку? Если верить Андрею Губину, то ничего особенного он никогда и не требовал. Певец лишь хочет, чтобы будущая жена была симпатичной внешне и нормальным зрелым человеком внутренне, сообщает Пятый канал.

На первый взгляд довольно странно, что Андрей Губин до сих пор в одиночестве: в свое время за парнем, исполнявшим хиты, гремевшие на всю Россию, бегало очень немало девушек. Почему же ни одна из них так и не смогла стать той единственной, покорившей сердце ветреного юноши?

Мы скромно напомним, что автор песни "Такие девушки как звезды" на рубеже 90-х и 00-х котировался примерно на том же уровне, что и глава "Ласкового мая" Юрий Шатунов — как и лидер команды "Руки вверх" Сергей Жуков. Точно так же, как и у этих сверхпопулярных мужчин, у Андрея Губина были многочисленные поклонницы, не дававшие ему покоя.

К сожалению или к счастью, солист не смог найти свою судьбу в этом обилии преданных женщин. В свое время что-то очень серьезно покорило сердце Андрея Губина — видимо, покорило и разбило, раз даже к юбилею он не смог найти никого. У певца было немало скорых интрижек — ничего удивительного, ведь парень еще в 19 лет завоевал бешенную популярность. Никто не стал его судьбой.

Несколько раз Андрей Губин по-настоящему влюблялся: однако по итогу это все оказывалось самообманом — артист ищет просто-напросто по-настоящему добрую человечную девушку. Но певец понимает: найти ту ему самую сейчас очень сложно, поскольку стал угрюмым и не очень интересным человеком. В недавнем интервью, он так и сказал, перестав тем самым скрывать причину своего одиночества: "Я уже угрюм-река <...> Со мной не очень интересно".

13 октября 2023, 21:13
Андрей Губин. Фото: кадр Муз-ТВ
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что стало с Андреем Губиным

Андрей Губин в настоящее время меньше поет, но чаще появляется на ток-шоу.
Артист утверждает, что устал от повышенного внимания.
А недавно объявился парень, который назвал себя внебрачным сыном Губина.
Когда-то Андрей Губин был любимцем девчонок.
У него был манкий взгляд и очаровательная улыбка.
Губин был невероятно популярен благодаря таким песням как "Птица", "Лиза", "Танцы".
Он не только пел, но и писал песни.
Губин тщательно следил за модой.
От него без ума были и коллеги по сцене (с Жанной Фриске).
Да и сейчас Андрея поддерживают артисты (с певицей Юлией Береттой).
Андрея любят девушки.
Впрочем, и парни тоже.
Сейчас у Андрея абсолютно затравленный, потерянный взгляд.
Тем не менее, Андрей тщательно следит за собой.

По теме

"С кем попало не могу": Губин поделился сложностями в отношениях с девушками

"Влюбилась": Андрей Губин покорил сердце молодой певицы
Андрей Викторович Губин

Андрей Викторович Губин певец

"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину

"Предал": дружба Волочковой и Джигурды дала большую трещину
Что самое обидное, до конца непонятно, кто же именно оказался предателем. Ранее теплые отношения Анастасии Волочковой и Никиты Джигурды были примером для многих. Все началось с семьи актера Никиты Джигурды — его пара с фигуристкой Мариной Анисиной всегда славилась своим эпатажем, кроме того, супруги никогда не скрывали проблем в их отношениях, которые периодически возникали.

Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция?

Кадышева видит призраков: стресс или уже деменция?
Пока что ясно одно: у человека есть серьезные психологические проблемы. Надежда Кадышева может оставаться адекватным человеком, однако стрессы, порождающие такие вещи, не могут пройти безболезненно. Об этом говорит психолог Марина Владыкина в беседе с "Дни.ру". Накануне любимая российскими зрителями исполнительница народных песен призналась, что иногда видит на своих концертах людей, которых больше нет в живых.

Муцениеце приготовила для счастливого Прилучного неприятный сюрприз

Муцениеце приготовила для счастливого Прилучного неприятный сюрприз
Актриса Агата Муцениеце не позволяет бывшему мужу Павлу Прилучному вздохнуть спокойно после развода. После расторжения брака с Павлом Прилучным Агата Муцениеце осталась одна с двумя детьми, но те, конечно, по сей день периодически навещают отца, а то и он их.

Подложили: Джигурда обвинил своего директора в своей же измене

Подложили: Джигурда обвинил своего директора в своей же измене
Никита Джигурда не перестает удивлять своей находчивостью. На этот раз шоумен пошел ва-банк. Известный на всю страну актер Никита Джигурда продолжает лететь на гребне информационной волны.

Валерия кардинально сменила имидж: в кого превратилась народная артистка

Валерия кардинально сменила имидж: в кого превратилась народная артистка
55-летняя Валерия решилась на эксперимент, который оценили ее поклонники. В молодости Валерия позволяла себе довольно дерзкие образы.

Выбор читателей

12/10ЧтвНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего 12/10ЧтвХакамада вывалила неудобную для всей России правду 12/10ЧтвВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать 12/10ЧтвПо стопам Брежневой и Меладзе? Стало известно о трещине в еще одной звездной паре 12/10ЧтвОна у него первая: Цискаридзе признался в любви известной артистке 12/10ЧтвГражданку нескольких стран Пугачеву могут лишить паспорта РФ при одном условии