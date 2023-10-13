Угрюмый Губин больше не скрывает причину своего одиночества

"Мальчик-бродяга" остается одиноким накануне одной из самых символичных дат в своей жизни. Андрею Губину вот-вот исполнится 50 лет, однако знаменитый певец остается холостым.

Возможно, легенда поп-музыки 90-х годов пытается найти себе действительно уникальную девушку? Если верить Андрею Губину, то ничего особенного он никогда и не требовал. Певец лишь хочет, чтобы будущая жена была симпатичной внешне и нормальным зрелым человеком внутренне, сообщает Пятый канал.

На первый взгляд довольно странно, что Андрей Губин до сих пор в одиночестве: в свое время за парнем, исполнявшим хиты, гремевшие на всю Россию, бегало очень немало девушек. Почему же ни одна из них так и не смогла стать той единственной, покорившей сердце ветреного юноши?

Мы скромно напомним, что автор песни "Такие девушки как звезды" на рубеже 90-х и 00-х котировался примерно на том же уровне, что и глава "Ласкового мая" Юрий Шатунов — как и лидер команды "Руки вверх" Сергей Жуков. Точно так же, как и у этих сверхпопулярных мужчин, у Андрея Губина были многочисленные поклонницы, не дававшие ему покоя.

К сожалению или к счастью, солист не смог найти свою судьбу в этом обилии преданных женщин. В свое время что-то очень серьезно покорило сердце Андрея Губина — видимо, покорило и разбило, раз даже к юбилею он не смог найти никого. У певца было немало скорых интрижек — ничего удивительного, ведь парень еще в 19 лет завоевал бешенную популярность. Никто не стал его судьбой.

Несколько раз Андрей Губин по-настоящему влюблялся: однако по итогу это все оказывалось самообманом — артист ищет просто-напросто по-настоящему добрую человечную девушку. Но певец понимает: найти ту ему самую сейчас очень сложно, поскольку стал угрюмым и не очень интересным человеком. В недавнем интервью, он так и сказал, перестав тем самым скрывать причину своего одиночества: "Я уже угрюм-река <...> Со мной не очень интересно".