Муцениеце приготовила для счастливого Прилучного неприятный сюрприз

Актриса Агата Муцениеце не позволяет бывшему мужу Павлу Прилучному вздохнуть спокойно после развода.

После расторжения брака с Павлом Прилучным Агата Муцениеце осталась одна с двумя детьми, но те, конечно, по сей день периодически навещают отца, а то и он их. Судя по публикациям бывших супругов в Сети, актер часто видится с 10-летним сыном и семилетней дочерью, при том, что артист старается уделять много внимания новорожденному наследнику от новой жены.

Но, похоже, у Агаты есть претензии к Павлу как к родителю. Появилась информация о том, что Муцениеце подала на экс-супруга в суд, желая взыскать с того алименты. Это решение бывшей жены наверняка стало неприятным сюрпризом для Прилучного, который, как видно по многочисленным публикациям актера в Сети, до недавнего момента святился от счастья, находясь рядом с новой женой и младшим сыном.

Как сообщают СМИ, суд принял исковое заявление, поданное Агатой Муцениеце несколько дней назад. И актрису, и ее бывшего мужа уже вызвали на беседу к судье. Стоит полагать, что скоро появится информация о размере алиментов, которые собирается взыскать артистка с экс-супруга.

Ранее Павел Прилучный рассказал, как изменился его новый брак после рождения сына. По словам актера, некоторые вещи стали иными. Подробнее об этом писали "Дни.ру".