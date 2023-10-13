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Пятница 13 октября

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Подложили: Джигурда обвинил своего директора в своей же измене

Подложили: Джигурда обвинил своего директора в своей же измене
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Никита Джигурда не перестает удивлять своей находчивостью. На этот раз шоумен пошел ва-банк.

Известный на всю страну актер Никита Джигурда продолжает лететь на гребне информационной волны. Шоумен оказался в эпицентре новых загадочных событий.

По сообщениям издания Starhit, не так давно Джигурда был замечен в компании неопознанной дамы. А, если более точно, – то жена Никиты Борисовича таки уличила его в измене практически с поличным. На претензии Анисиной Джигурда ответил, мол, подложили, директор виноват: пригласил, привел, а дальше – сознание накрыло густым туманом. Получается, что Джигурда обвинил своего директора в своей же измене.

Супруга актера, однако, согласилась с мужем и решила, что за такое поведение директора надо уволить. Кому же понравится вмешательство в теплые семейные отношения. Вот и уволили. А после увольнения вдруг вспомнилось Никите Борисовичу, что директор "воровал деньги из гонораров". А потом вдруг семья Джигурды увидела в "тисканьях" директора не совсем нормальное отношение к их дочери. Якобы директор это делал чрезмерно много.

Скорее всего развязка драмы еще впереди. Ведь Никита Джигурда и Марина Анисина намерены подать в суд на своего бывшего директора "за все".

Надо сказать, что уволенный директор уже успел задать вопросы по этому поводу. Но, похоже, ответов так и не получил.

Никита Джигурда и Марина Анисина уже пригласили для защиты известного адвоката Эльмана Пашаева который ранее занимался судебными разбирательствами по делу Михаила Ефремова.

13 октября 2023, 20:46
Starhit.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова приняла участие в съемках клипа Джигурды

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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