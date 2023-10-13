Володина предупреждает: кто больше остальных пострадает от солнечного затмения

Явление ожидается 14 октября – по словам Василисы Володиной, на наиболее чувствительных людей это окажет неожиданное влияние.

Астролог предупреждает, что именно в такие моменты сама природа действует на ваше сознательное и бессознательное. В голове каждого человека есть скрытые, незаметные доселе энергии, находящиеся в пассивном состоянии. Солнечное затмение, по словам Василисы Володиной, способствует их пробуждению — и провоцирует на серьезные перепады настроения.

У сильно восприимчивых к явлениям природы людей будет проявляться нехарактерное поведение: некоторые даже будут решаться на серьезные перемены в своем жизненном пути. Эксперт предупредила людей, которые будут в особой опасности — по словам Володиной, речь идет о рожденных под светом Юпитера. Особенно это касается Рыб и Стрельцов.

"Те, кто родились с Асц в Рыбах и Стрельце, должны насторожиться", — предупреждает Василиса Володина.

После 14 октября для большей части этих людей наступят в жизни серьезные изменения — тем, кому удастся устоять, тем не менее, придется существенно переосмыслить собственные силы, включая финансовые — в свою очередь, осознание материальных возможностей отразится на личных планах и даже убеждениях.

Самое главное — не поддаваться панике и не делать лишних движений: Василиса Володина настоятельно советует, тем не менее, отнестись с должным вниманием к серьезным вкладам.