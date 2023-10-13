Такова жизнь: Соседов объяснил обиду ушедшей со сцены Апиной

Алена Апина с негодованием выслушала комментарии в своей адрес. В итоге она ушла.

Заслуженная артистка РФ Алена Апина еле сдержала эмоции. Ее выступление на сцене раскритиковали в пух и прах. После певица сравнила свои ощущения со "стоянием на лобном месте". И отметила, что ее "поливал" "великий" Соседов.

Речь идет о музыкальном критике Сергее Соседове, который как раз и высказывал свои комментарии по поводу выступления экс-солистки "Комбинации". Это произошло на шоу "Суперстар", которое выходит на НТВ. По итогу обсуждений Алена Апина покинула проект. Но судя по ее дальнейшим эмоциям, скорее всего, певица затаила обиду.

В эксклюзивном интервью изданию "Страсти" Сергей Соседов ответил по поводу возможной обиды певицы. Он сказал, что судил абсолютно честно всех участников шоу. Соседов уточнил, что "любимчиков" у него нет, и что он судит так, как велит ему его душа.

Соседов предположил, что Алена Апина обиделась вовсе не на него. Он считает, что певица просто расстроилась из-за того, что так рано покинула проект. Но такова жизнь в рамках этого шоу, ничего не поделаешь: кто-то должен выбывать. Соседов объяснил обиду Апиной как эмоциональный отклик на то, что она больше не участница проекта. Он отметил, что общался вместе с артисткой после того, как она ушла со сцены шоу "Суперстар".

Напомним, что Алена Апина участвовала в нескольких сезонах проекта "Суперстар" на НТВ.