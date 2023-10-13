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Пятница 13 октября

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"Белого света не видела": "Папина дочка" выдала горькую правду о съемках сериала

"Белого света не видела": "Папина дочка" выдала горькую правду о съемках сериала
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Дарья Мельникова, сыгравшая пацанку Женю в сериале "Папины дочки", поделилась эмоциями. Она рассказала, что ей пришлось пережить.

Актриса Дарья Мельникова ни под каким предлогом не хотела возвращаться в проект "Папины дочки". В шоу "ОК на связи" она рассказала, что сериал для нее был "пятью годами рабства". По словам актрисы, она получала еду только в конце рабочей смены. "Родителей я не видела, людей не видела, белого света не видела", – поведала "Папина дочка", тем самым выдав горькую правду о съемках сериала. Также она пошутила, что паспорт отдали ей только после окончания съемок. Видимо, девушке пришлось пережить много тяжелых моментов во время той работы.

Однако не все так грустно, как могло бы показаться на первый взгляд. И все ли было так, как рассказывает Дарья Мельникова? Ведь известно, что пятилетнюю историю про отца-одиночку и его дочерей решили продолжить. Более того, Дарью позвали в "Папины дочки", и она не отказалась. В интервью девушка уточнила, что было много спорных моментов, и сначала она хотела отказаться. Но вскоре согласилась. По какой же причине, если ранее были такие тяжелые условия работы?

Как призналась актриса, для нее участие в новом сезоне сериала "Папины дочки" – это что-то веселое с нотками ностальгии. Теперь пацанка Женя гоняет на байке.

Напомним, сериал выходил на канале СТС с 2007 по 2013 годы. В сентябре вышла первая серия перезапуска сериала под названием "Папины дочки. Новые".

13 октября 2023, 18:19
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