Его знают все: ставший суперзвездой SHAMAN представил своего наставника

Сегодня певец Ярослав Дронов, взявший себе псевдоним SHAMAN, является одним из самых популярных и востребованных артистов в России. Но кому же он обязан славой?

На пьедестал самых высокооплачиваемых артистов SHAMAN забрался в прошлом году. Его хит "Я русский" напевает вся страна. Композиция запала в душу даже людям другой национальности. А строчка "Моя кровь от отца" разжигает патриотизм даже в тех, кто, можно сказать, посматривает на Запад.

Кстати, мало кто знает, что в этой строчке SHAMAN поет не о биологическом отце, а о Боге. Об этом рассказал сам артист в недавнем интервью. Ярослав представил Бога как своего главного наставника. И о Нем, несомненно, знают все. По словам вокалиста, все мы являемся детьми Божьими.

SHAMAN пришел к Господу в подростковом возрасте, и в этом также помогла ему музыка. "Я слушал разные произведения. Насколько я помню, это была пластинка Passion, саундтрек к фильму [Мартина Скорсезе] "Последнее искушение Христа". Эта пластинка мне свернула голову", – признался артист.

Ранее жена SHAMAN'а ответила злопыхателям, которые не верили в то, что ее супруг станет успешным и знаменитым. Женщина отреагировала на всяческие насмешки недоброжелателей после того, как ее мужа назвали лучшим эстрадным исполнителем в настоящее время. Слова возлюбленной Ярослава Дронова приводили "Дни.ру".