Дождались: Якубович занял место свахи Гузеевой на Первом канале

Участники капитал-шоу "Поле чудес" много лет не скрывают своей истинной цели приезда на Первый канал. Теперь же Леонид Якубович сыграл совершенно особую роль – век живи, век учись.

В новом выпуске популярного проекта, весело и оживленно беседуя с ведущим телепрограммы, гости по большей части и не обращали внимания на сам игровой процесс. В частности, одна из участниц шоу "Поле чудес" назвала не ту букву, а через полторы секунды другой игрок последовал ее примеру. И тут Леонид Якубович вдруг услышал от женщины вопрос: "А напомните, какое задание было?"

Отметим, что относительно недавно в эфире Первого канала ведущий высказал свое максимальное правдивое отношение к делу всей своей жизни. По его словам, сейчас, в 2023 году приезжать из далеких городов в Москву и отгадывать слова по одной букве на полном серьезе — "это шизофрения".

Если когда-то, еще во времена Владислава Листьева, "Поле чудес" было абсолютно серьезной интеллектуальной программой, то с приходом Леонида Якубовича передача обрела особый шарм и атмосферу большого праздника жизни.

По большей части люди приезжают лишь засветиться на экранах телевизоров, передать теплые пожелания друзьям с работы да любимым родственникам, ну и показать своих прелестных детей. Практически каждый ждет, что Леонид Якубович по доброте душевной подарит какой-то сюрприз на миллион.

Вот и сейчас, пытаясь выделиться на глазах у всей страны, гостья шоу "Поле чудес" едва не женила своего маленького сына. Когда Леонид Якубович сказал, что ее ребенок уже слишком взрослый и быстро растет, она ответила:

"Женим прямо здесь, ничего страшного", — мальчик, кстати говоря, кажется, был только за.

Честь и хвала! Вот уж действительно, свято место пусто не бывает: пока прекрасная сваха Лариса Гузеева отсутствовала на Первом канале со своим шоу "Давай поженимся!", ее место, пусть и в шутку, мастерски занял Леонид Якубович.