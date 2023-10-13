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Пятница 13 октября

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Титаны шоу-бизнеса РФ объединились: Басков объявил имена лидеров

Титаны шоу-бизнеса РФ объединились: Басков объявил имена лидеров
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Светловолосый красавец увлек зрителей своей речью на российском телевидении. Николай Басков сделал серьезное заявление.

Популярный певец после выхода клипа "Памяти Карузо" получил широкую известность. Он покорил зрителя своим неповторимым голосом. Николай Басков радует поклонников не только своим творчеством, но и частым появлением на экранах.

Талантливый артист является ведущим знаменитой передачи "Ну-ка, все вместе" на федеральном канале "Россия 1". Не только поклонники, но и коллеги по цеху не представляют программу без Николая Баскова. Он дополняет ее, делает ее более яркой и часто разряжает обстановку между судьями.

В начале сентября стартовал новый сезон "Ну-ка, все вместе". Программа представляет собой самое популярное в мире вокальное шоу, в котором талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри. А в последнем выпуске Николай Басков объявил имена лидеров.

Дело в том, что в шестом выпуске воссоединилась знаменитая группа "Чай вдвоем". Неповторимый дуэт Дениса Клявера и Станислава Костюшкина порадовал жюри и зрителей. Они исполнили песню "Ласковая моя". После воодушевляющего выступления Николай Басков вышел на сцену, чтобы поблагодарить исполнителей.

"Вот они титаны, титаны шоу-бизнеса", – обратился к участникам дуэта популярный певец.

Ранее "Дни.ру" писали, что Николай Басков обласкал губами известную певицу на глазах у всех.

13 октября 2023, 15:29
Николай Басков. Bulkin Sergey/ news.ru/ www.globallookpress.com
smotrim.ru✓ Надежный источник

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Николай Басков и свинья. Фото: Olga Loskutova/Russian Look/www.globallookpress.com
Юрий Гальцев и кошка. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Анна Большова и лошадь. Фото: Razhden Gamezardashvili/Russian Look/www.globallookpress.com
Олег Газманов и собака. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова и козленок. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

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