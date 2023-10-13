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Пятница 13 октября

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Сезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню

Сезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню
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Надежда Бабкина рассказала поклонникам о своем волнении перед долгожданным событием.

Сегодня Надежду Бабкиной заслуженно можно назвать легендой российской сцены. Знаменитая на всю страну артистка радует публику своим творчеством уже не один десяток лет. Впрочем, в свои 73 года прославленная певица не только активно работает, но и вовсю строит личную жизнь. Как известно, она уже давно состоит в отношениях с красавцем Евгением Гором. Только вот в последнее время о союзе Надежды Бабкиной с молодым избранником ходят не самые добрые слухи.

Не так давно в прессе поговаривали, что царица народной песни больше не живет с возлюбленным. Ранее "Дни.ру" писали о том, что стало известно о новом романе звезды. Однако позже та призывала не верить слухам и утверждала, что в ее любовных делах по-прежнему все хорошо. Судя по всему, сейчас артистка больше беспокоится о работе, нежели о личной жизни. Ведь уже завтра, 14 октября, состоится очень важное для нее событие.

В своем телеграм-канале Надежда Бабкина рассказала, что сейчас в театре "Русская песня" проходят последние репетиции перед премьерой спектакля "Снегурочка". Королева слушательских сердец поделилась с подписчиками фрагментами постановки и отметила, что испытывает волнение перед премьерой. Звезда дала понять, что с трепетом готовится к важному дню.

Помимо премьеры спектакля с участием Бабкиной, 14 октября россиян ждет еще одно событие – православный праздник Покров Пресвятой Богородицы. Неотъемлемой частью этого дня являются традиции и приметы, о которых пишет "Радио 1".

Как известно, ежегодно с началом этого праздника стартует сезон свадеб. Раз уж артистка пока не собирается замуж за своего избранника Гора, так пусть хотя бы порадует своим талантом молодоженов, которым преподнесут в качестве подарка билет на ее спектакль. Впрочем, поводов сомневаться в знаменитой певице нет. За всю свою карьеру Надежда Бабкина еще ни разу не подводила и не разочаровывала своих поклонников.

13 октября 2023, 14:50
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

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