Вместо свадьбы с Акиньшиной: Козловский окружен заботой верной подруги

Популярный актер всю жизнь находится в центре внимания женщин. Данила Козловский переживает сложную ситуацию не один.

Популярный актер получил славу не только благодаря своему профессионализму, но и внешним данным. Поклонницы по-настоящему восторгаются внешностью артиста. Более того, Данила Козловский всегда окружен женским вниманием.

В последнее время популярный актер находится в центре скандалов. Его обвиняют в неверности родной стране. Несколько раз он съездил в США навестить ребенка. После этого на Данилу Козловского обрушился шквал негатива.

Сейчас актер переживает непростой период. Многие коллеги по цеху даже отвернулись от него. Однако мужчина все равно окружен заботой верной подруги. В недавнем интервью Елизавета Боярская рассказала о том, что связывает ее и Данилу Козловского.

Актриса призналась, что они безусловно связаны друг с другом. Всю учебу они прошли рука об руку и сейчас тоже остаются близкими друг для друга людьми.

"Мы знаем с Даней друг друга, как скрипач знает свою скрипку. Если представить, что у меня есть фортепиано, то я знаю, на какую клавишу нажать, чтобы в нем это отозвалось", – призналась актриса.

Многие поклонники предполагают, что знаменитый актер предпочитает такую связь вместо свадьбы с Оксаной Акиньшиной.