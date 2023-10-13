Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу

Специалист предположила, что могла с собой сделать Алсу, чтобы выглядеть так роскошно.

Летом этого года знаменитая артистка Алсу отметила 40-й день рождения. Исполнительница много работает и воспитывает троих детей, но при этом выглядит слово королева красоты. Многие фанаты восхищаются внешним видом певицы и удивляются, как ей удается оставаться в прекрасной форме. Очевидно, звезда прикладывает много усилий, чтобы сохранять свое лицо и тело в идеальном состоянии. Однако специалист считает, что у Алсу есть и другие секреты привлекательности.

Накануне в Сети решили обсудить внешность артистки и пластические операции, к которым она могла прибегнуть, чтобы так пленительно и молодо выглядеть. В беседе с порталом "Страсти" пластический хирург Ольга Рабодзей отметила, что раньше некоторые черты лица известной певицы были другими. По мнению специалиста, преобразиться звезде помогли вмешательства.

Глядя на давние снимки Алсу, сложно не заметить, что за годы своей карьеры она изменилась до неузнаваемости. Пластический хирург напомнила, что раньше исполнительница являлась обладательницей носа с горбинкой и нависшего века. Теперь же эти части ее лица выглядят иначе. Эксперт предположила, что создать открытый взгляд артистке помогла блефаропластика. Кроме того, по мнению врача, легенда поп-сцены провела манипуляцию со своим носом.

"Сам по себе такой "дефект" исчезнуть не может. Поэтому смело можем предположить, что в жизни исполнительницы хита "Зимний сон" имела место ринопластика", – заключила специалист.

По мнению пластического хирурга, помимо некоторых черт лица, Алсу могла изменить форму груди. В противном случае, считает эксперт, у певицы вряд ли получилось сохранить такой роскошный бюст после рождения троих детей. Как бы там ни было, знать правду может только сама артистка и ее близкие.

Не секрет, что знаменитость не слишком любит откровенничать с публикой и даже, как писали "Дни.ру" ранее, прячет своего сына. Но если она и делала операции, то, как отмечает врач, у профессионалов своего дела. Ведь выглядит Алсу по-настоящему шикарно.