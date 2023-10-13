Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу

Собчак признала Израиль второй Родиной Тесты Сколько иностранных паспортов у Пугачевой Игры Сонник

Топ новостей недели

Раскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде КадышевойРаскрыта тайна об исчезнувшей с телеэкранов Надежде Кадышевой Игорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложениемИгорь Крутой обратился к россиянам с бесценным предложением Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе Гражданский муж Бабкиной эмоционально сообщил об уходе На всю страну огласили причину развода Брежневой и МеладзеНа всю страну огласили причину развода Брежневой и Меладзе

Лента новостей

Пятница 13 октября

13:41Раковая опухоль: муж Наташи Королевой взвыл на всю страну 13:16Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал! 12:21Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу 11:55Обратите внимание: дочь Маликова показала живот всей стране 11:12Попавшей в Израиле под ракетные обстрелы 74-летней Пугачевой стало плохо с сердцем 11:00Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе 10:42Иван Охлобыстин сделал важное для россиян заявление 10:23Пошел вон: зазвездившегося Колдуна вышвырнули из громкого проекта без трусов 09:56Что стало с затмившей Урганта знаменитой певицей 09:40Вся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско 09:34Куда забросила жизнь пропавшего Сукачева 08:04С заботой о себе: укрепляем иммунитет в преддверии зимы 06:42"Моя жизнь – сонное царство": о чем говорит постоянное желание спать? 04:06Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества? 02:06Какие цветы подарить сестре и какой подарок лучше букета? 00:04Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта 23:50Роман с Пугачевой приблизил к тотальному краху брак Абдулова 21:17"Обида, травма": певица МакSим откровенно рассказала о борьбе с зависимостью 20:07Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики 19:33"Я спасу всех!": Рудова назвала причину категорического отказа от карьеры 18:04Новое острое увлечение: Цой раскрыла неожиданные пристрастия Киркорова 17:05Николаев впервые заговорил после операции на сердце и дал обещание 16:33Собчак не в курсе: Богомолов держит в секрете близость с Мороз 15:40Самая красивая в мире: сын Елены Яковлевой пойман на ласках с соседкой 15:30Хакамада вывалила неудобную для всей России правду 15:15Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать 15:07По стопам Брежневой и Меладзе? Стало известно о трещине в еще одной звездной паре 14:54Николай Паршиков и Алена Гурьянова: Мы всегда хотим побеждать!" 14:40Два сапога пара: Агутина поставили в один ряд с Киркоровым 14:29Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего 14:08Лариса Гузеева в эфире программы сравнила европейцев с русскими мужчинами 14:01Новый виток судьбы: Бородина поставила крест на шоу "Дом-2" 13:40К этому Барановская точно оказалась не готова: вот что случилось со звездой 13:25Россияне перепутали едва шевелящую губами Хилькевич с наркоманкой 12:51Прилучный рассказал о материальных трудностях после свадьбы и рождения ребенка 12:34Она у него первая: Цискаридзе признался в любви известной артистке 12:04"С кем попало не могу": Губин поделился сложностями в отношениях с девушками 11:57Жена выгнала, а дети отвернулись: звезда фильма "Курьер" Дунаевский стал бомжом 11:40Большая радость: появились новости о беременности Ани Лорак 10:59Сбежавшего в США актера Бурковского взяли на карандаш за слова об Израиле 10:55Два камня, высекающие искры: Братья Верники отметили свой юбилей 10:48Народного артиста РФ Киркорова уличили в обмане: Не спал с Пугачевой 09:50В жизни дочери Глюкозы появился особенный мужчина 09:45Больше чем певец: Россия увидела Костюшкина за неприличным занятием 09:31Осталось совсем немного: Подольская обратилась к народу с важной речью 08:01Гражданку нескольких стран Пугачеву могут лишить паспорта РФ при одном условии 06:05Бузова такая же, как вы: эксперт обратилась к фанатам поющей телеведущей 04:08Экстрасенс или шарлатан? 5 признаков обманщика 02:09Вместо тысячи слов: очаровательным ланям несут угощения в разгар брачного сезона 00:06Солнечное затмение 14 октября: поворотный момент для всех знаков зодиака
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу

Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу
3501

Специалист предположила, что могла с собой сделать Алсу, чтобы выглядеть так роскошно.

Летом этого года знаменитая артистка Алсу отметила 40-й день рождения. Исполнительница много работает и воспитывает троих детей, но при этом выглядит слово королева красоты. Многие фанаты восхищаются внешним видом певицы и удивляются, как ей удается оставаться в прекрасной форме. Очевидно, звезда прикладывает много усилий, чтобы сохранять свое лицо и тело в идеальном состоянии. Однако специалист считает, что у Алсу есть и другие секреты привлекательности.

Накануне в Сети решили обсудить внешность артистки и пластические операции, к которым она могла прибегнуть, чтобы так пленительно и молодо выглядеть. В беседе с порталом "Страсти" пластический хирург Ольга Рабодзей отметила, что раньше некоторые черты лица известной певицы были другими. По мнению специалиста, преобразиться звезде помогли вмешательства.

Глядя на давние снимки Алсу, сложно не заметить, что за годы своей карьеры она изменилась до неузнаваемости. Пластический хирург напомнила, что раньше исполнительница являлась обладательницей носа с горбинкой и нависшего века. Теперь же эти части ее лица выглядят иначе. Эксперт предположила, что создать открытый взгляд артистке помогла блефаропластика. Кроме того, по мнению врача, легенда поп-сцены провела манипуляцию со своим носом.

"Сам по себе такой "дефект" исчезнуть не может. Поэтому смело можем предположить, что в жизни исполнительницы хита "Зимний сон" имела место ринопластика", – заключила специалист.

По мнению пластического хирурга, помимо некоторых черт лица, Алсу могла изменить форму груди. В противном случае, считает эксперт, у певицы вряд ли получилось сохранить такой роскошный бюст после рождения троих детей. Как бы там ни было, знать правду может только сама артистка и ее близкие.

Не секрет, что знаменитость не слишком любит откровенничать с публикой и даже, как писали "Дни.ру" ранее, прячет своего сына. Но если она и делала операции, то, как отмечает врач, у профессионалов своего дела. Ведь выглядит Алсу по-настоящему шикарно.

13 октября 2023, 12:21
Алсу. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ковальчук, Водянова: звезды, которые скрывают своих детей

Андрей Малахов. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталья Водянова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Кормухина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com
Алсу. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Елена Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Виктория Дайнеко.Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Почему певица Алсу прячет своего сына

"Нет шанса промолчать": Лопыреву вынудили ответить на слух о ее романе с мужем Алсу
Алсу Ралифовна Абрамова

Алсу Ралифовна Абрамова певица

Раковая опухоль: муж Наташи Королевой взвыл на всю страну

Раковая опухоль: муж Наташи Королевой взвыл на всю страну
Супруг Наташи Королевой Сергей Глушко сделал заявление в своих социальных сетях. Ни для кого не секрет, что за последние полтора года многие российские знаменитости показали свое истинное лицо, открестившись от родной страны.

Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал!

Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал!
Популярный певец сделал откровенное заявление. Сергей Лазарев опубликовал фотографии из другой страны. Популярный певец получил популярность и известность после того, как дважды занял третье место на международном конкурсе "Евровидение".

Обратите внимание: дочь Маликова показала живот всей стране

Обратите внимание: дочь Маликова показала живот всей стране
Наследница популярного певца оказалась в центре скандала. Дочь Дмитрия Маликова оголилась. За наследницей популярного исполнителя наблюдает вся страна.

Попавшей в Израиле под ракетные обстрелы 74-летней Пугачевой стало плохо с сердцем

Попавшей в Израиле под ракетные обстрелы 74-летней Пугачевой стало плохо с сердцем
Народная артистка Советского Союза с риском для жизни осталась жить в Израиле. После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную.

Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе

Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе
Вера Брежнева высказалась о многочисленных слухах, которые ходят вокруг ее развода с Константином Меладзе. Когда-то Вера Брежнева и Константин Меладзе считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса.

Выбор читателей

12/10ЧтвНе стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего 12/10ЧтвХакамада вывалила неудобную для всей России правду 11/10СрдВсе шло к свадьбе: что помешало Колдуну и Цой стать семьей 11/10СрдБабкина раскрыла подробности встречи с Пугачевой после ее отъезда в Израиль 12/10ЧтвВсе получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать 12/10ЧтвОна у него первая: Цискаридзе признался в любви известной артистке