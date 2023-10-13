Попавшей в Израиле под ракетные обстрелы 74-летней Пугачевой стало плохо с сердцем

Народная артистка Советского Союза с риском для жизни осталась жить в Израиле.

После событий 24 февраля 2022 года Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри из аэропорта бизнес-авиации "Внуково-3" частным бортом улетела на Землю Обетованную. Израильское гражданство и синий паспорт "даркон" Народная артистка Советского Союза Алла Пугачева получила в Иерусалиме 22 мая прошлого года.

Но сейчас на Святой земле неспокойно. Каждый день слышен вой сирен, идут ракетные обстрелы городов со стороны сектора Газа. На фоне трагических событий появилась информация, что Примадонна с семьей спешно покинула страну – якобы их заметили в аэропорту Бен-Гурион. Оказалось, что это ложь.

Правда же в том, теперь звездной семье по несколько раз в день приходится спускаться в бомбоубежище. Так при обстрелах поступают многие местные жители, ведь число погибших составило уже более 1300 среди израильтян и более 1400 среди палестинцев.

А на днях у дома звездной пары в самом дорогом районе страны Герцлией была замечена карета "Скорой помощи". Соседи говорят, что пожилой Пугачевой могло стать плохо с сердцем. Ведь оно у певицы больное...

У Аллы Борисовны уже давно был выявлен атеросклероз сосудов, что впоследствии вызвало ишемическую болезнь сердца. Пугачеву даже оперировали, расширив коронарные сосуды – основные сосуды сердца. И с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток. Спустя год операцию повторили в Научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, поскольку прежние стенты прижились плохо, их пришлось заменить на новые.

А в 2010 году в израильской клинике, принадлежащей другу Примадонны Михаилу Прохорову, певице снова сделали операцию на сердце. Ей в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, и он расширил просвет сосуда.