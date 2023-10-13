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Пятница 13 октября

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Пошел вон: зазвездившегося Колдуна вышвырнули из громкого проекта без трусов

Пошел вон: зазвездившегося Колдуна вышвырнули из громкого проекта без трусов
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Дмитрий Колдун успешно выступал на "Евровидении", дошел до финала в шоу "Точь-в-точь" на Первом канале и был участником проекта "Народный артист-2" на телеканале "Россия". Однажды у него случилось, выражаясь словами Иосифа Сталина, "головокружение от успехов"...

"У меня была звездная болезнь, – честно признается Колдун. – Но мне помогли от нее избавиться, жестко меня унизив и обломав рога. Вероятно, я этого и заслуживал в ту пору. Меня выгнали из громкого проекта, в котором я тогда участвовал, и с тех пор я уже веду себя иначе, более скромно".

"Я был очень великий, чувствовал себя куда более великим, чем самые знаменитые артисты современности, ощущал себя невероятной звездой", – вспоминает о том времени и состоянии артист сегодня. И говорит, что стыдится того своего поведения.

Когда артиста вышвырнули, то лишили его всего, даже трусов. Его хотели предать эстрадной анафеме! "У меня отобрали сценическую одежду, включая трусы-боди, которые были пришиты к штанам, чтобы во время выступления и танцев не были видны, – вздыхает Дмитрий. – Мои штаны и куртки тогда отдали другому музыкальному коллективу".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Для меня это стало серьезным уроком, наказанием. Меня таким образом хотели наказать, проучить, – говорит исполнитель. – Но я не сломался – купил себе новые трусы, пришел их к штанам заново. И все начал сначала. У меня потом даже песня такая появилась – "Все сначала".

13 октября 2023, 10:23
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Дмитрий Колдун: "Развод с женой стал для меня неожиданностью"

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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