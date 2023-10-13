Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность

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Пятница 13 октября

17:40Отношения изменились: что произошло в новом браке Прилучного после рождения сына 16:59Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность 16:46"Нельзя говорить "нельзя": бывший солист "На-На" отмахнулся от жестких запретов 16:27Дождались: Якубович занял место свахи Гузеевой на Первом канале 15:29Титаны шоу-бизнеса РФ объединились: Басков объявил имена лидеров 14:50Сезон свадеб: 73-летняя Бабкина с трепетом готовится к важному дню 14:30Вместо свадьбы с Акиньшиной: Козловский окружен заботой верной подруги 13:41Раковая опухоль: муж Наташи Королевой взвыл на всю страну 13:16Покинувший Россию Лазарев признался: Я сбежал! 12:21Изменилась до неузнаваемости: в Сети обсуждают пластические операции певицы Алсу 11:55Обратите внимание: дочь Маликова показала живот всей стране 11:12Попавшей в Израиле под ракетные обстрелы 74-летней Пугачевой стало плохо с сердцем 11:00Молчание прервано: Брежнева публично заговорила о причинах развода с Меладзе 10:42Иван Охлобыстин сделал важное для россиян заявление 10:23Пошел вон: зазвездившегося Колдуна вышвырнули из громкого проекта без трусов 09:56Что стало с затмившей Урганта знаменитой певицей 09:40Вся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско 09:34Куда забросила жизнь пропавшего Сукачева 08:04С заботой о себе: укрепляем иммунитет в преддверии зимы 06:42"Моя жизнь – сонное царство": о чем говорит постоянное желание спать? 04:06Брачный договор vs раздел имущества в суде: в чем преимущества? 02:06Какие цветы подарить сестре и какой подарок лучше букета? 00:04Как победить хандру и плохое настроение осенью – совет от эксперта 23:50Роман с Пугачевой приблизил к тотальному краху брак Абдулова 21:17"Обида, травма": певица МакSим откровенно рассказала о борьбе с зависимостью 20:07Худшие опасения подтвердились: Боня впервые показала на фото результат пластики 19:33"Я спасу всех!": Рудова назвала причину категорического отказа от карьеры 18:04Новое острое увлечение: Цой раскрыла неожиданные пристрастия Киркорова 17:05Николаев впервые заговорил после операции на сердце и дал обещание 16:33Собчак не в курсе: Богомолов держит в секрете близость с Мороз 15:40Самая красивая в мире: сын Елены Яковлевой пойман на ласках с соседкой 15:30Хакамада вывалила неудобную для всей России правду 15:15Все получилось: царица российского шоу-бизнеса дала о себе знать 15:07По стопам Брежневой и Меладзе? Стало известно о трещине в еще одной звездной паре 14:54Николай Паршиков и Алена Гурьянова: Мы всегда хотим побеждать!" 14:40Два сапога пара: Агутина поставили в один ряд с Киркоровым 14:29Не стало знаменитого на весь мир артиста и телеведущего 14:08Лариса Гузеева в эфире программы сравнила европейцев с русскими мужчинами 14:01Новый виток судьбы: Бородина поставила крест на шоу "Дом-2" 13:40К этому Барановская точно оказалась не готова: вот что случилось со звездой 13:25Россияне перепутали едва шевелящую губами Хилькевич с наркоманкой 12:51Прилучный рассказал о материальных трудностях после свадьбы и рождения ребенка 12:34Она у него первая: Цискаридзе признался в любви известной артистке 12:04"С кем попало не могу": Губин поделился сложностями в отношениях с девушками 11:57Жена выгнала, а дети отвернулись: звезда фильма "Курьер" Дунаевский стал бомжом 11:40Большая радость: появились новости о беременности Ани Лорак 10:59Сбежавшего в США актера Бурковского взяли на карандаш за слова об Израиле 10:55Два камня, высекающие искры: Братья Верники отметили свой юбилей 10:48Народного артиста РФ Киркорова уличили в обмане: Не спал с Пугачевой 09:50В жизни дочери Глюкозы появился особенный мужчина
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Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность

Осталась одна: возлюбленная Виторгана сделала отчаянный рывок в неизвестность
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Вызвавший шумиху среди россиян Максим Виторган не спешит с оправданиями перед народом. Тем временем возлюбленная артиста Нино Нинидзе успокаивает себя, как может.

Слухи о непростых отношениях знаменитого на всю страну Максима Виторгана и его партнерши ходят уже давно. Еще в 2022 году на премьере фильма "Красная шапочка" было замечено странное несвойственное влюбленной паре поведение. Все увидели, что Нино Нинидзе села рядом с отцом своего сына Кириллом Плетневым, а народный любимец Максим Виторган оказался от нее поодаль.

На этом разговоры о расставании звездной пары не прекратились. Возможно, этому способствовало не слишком радушное настроение самого артиста. Но очевидно, что ждать у моря погоды Нино Нинидзе не стала и занялась собой — похорошела и принарядилась. Кроме того, в этом году она отвела сына в первый класс. Народ отмечал, что Максим Виторган с ней на праздничных снимках в День знаний замечен не был.

Отдалившись от любимых мужчин, Нино Нинидзе оказалась предоставлена сама себе, а попросту осталась одна. Однако хлопотать ей все равно приходится, если Максим Виторган в силу своего возраста и высокого статуса сам прекрасно может решить все загвоздки, то с ребенком все же иная ситуация.

Мальчик только начал учиться в школе, поэтому знаменитая мама испытывает легкое волнение. По сути возлюбленная Максима Виторгана сделала рывок неизвестность, когда доверила ребенка другим людям, ведь Нино Нинидзе привыкла лично опекать чадо, контролировать его успехи в России и за границей.

Впрочем, знаменитость полна оптимизма, о чем свидетельствует ее публикация в Telegram. Яркая блондинка снялась на камеру с улыбкой и дала понять, что смотрит вперед с позитивом. "Кажется, школа... это испытание для родителей… и все самое интересное — впереди!" – написала Нино Нинидзе россиянам. Хочется верить, что Максим Виторган хоть немного поддерживает избранницу и освещает ей путь счастливого материнства.

13 октября 2023, 16:59
Telegram✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Хаматова, Пугачева, Виторган: кто спешно покинул Россию на фоне спецоперации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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