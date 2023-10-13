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Пятница 13 октября

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Иван Охлобыстин сделал важное для россиян заявление

Иван Охлобыстин сделал важное для россиян заявление
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Популярный актер является отцом шестерых детей. На днях Иван Охлобыстин решил поднять серьезную тему.

В последнее время многие российские звезды терпят крах в отношениях. На днях Вера Брежнева объявила о разводе со знаменитым композитором. До сих пор не ясно, что послужило причиной разлада в паре. Однако, как известно, далеко не все артисты российского шоу-бизнеса готовы при любом поводе расходиться с любимыми. В частности, примером прилежного семьянина служит Иван Охлобыстин.

Артист уже почти тридцать лет находится в браке с актрисой Оксаной Арбузовой. История их любви может послужить примером романтичного сюжета для кино. Однажды популярный актер случайно увидел будущую супругу. Она настолько его поразила, что Иван Охлобыстин подошел, к начинающей на тот момент артистке, и сказал: "Ты будешь моей". Сейчас пара воспитывает шестерых детей.

На днях знаменитый мужчина провел творческую встречу, на которой во всеуслышание сделал заявление. Актер решил ответить на вопросы, касающиеся брачных договоров между супругами. Иван Охлобыстин заявил, что не поддерживает такую практику.

"В этом есть что-то неприличное: ты еще не женился, но уже делишь пианино", – заявил артист. А ведь он является авторитетом для многих россиян, поэтому люди наверняка прислушаются к нему. Так уж заведено, что Иван Охлобыстин говорит о важном.

Как сообщает телеканал "360", по стопам звездной пары решили пойти одни супруги из Зеленограда. Семья Бусыгиных вошла в число победителей в номинации "Золотая семья". Вот и пример для подражания!

Ранее "Дни.ру" писали, что Иван Охлобыстин высказался об уехавших артистах.

13 октября 2023, 10:42
Иван Охлобыстин. Pavel Kashaev/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Самойлова, Пореченков, Охлобыстин: Самые плодовитые звезды шоу-бизнеса

Михаил Пореченков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Иван Охобыстин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никита Михалков. Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Екатерина Климова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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