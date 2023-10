Что стало с затмившей Урганта знаменитой певицей

Иван Ургант, кажется, "застеснялся", когда звезда пришла к нему на шоу. В свежей программе этого года атмосфера в окружении певицы была совершенно другой.

Девочка-подросток, которая в свои семнадцать уже купалась в лучах мировой славы, несколько лет назад была на шоу Ивана Урганта. Американка Билли Айлиш на фоне "правильного" ведущего вела себя довольно расковано. Зрители заметили очевидные "проколы" Урганта и то, что он вел себя очень натужно. Интервью назвали провальным. Иван старался подстроиться под собеседницу, но как будто все время отставал от ее непосредственности. В один из моментов даже показалось, что Айлиш стало как-то неловко и скучно.

Иван Ургант ошибся в произнесении фамилии своей гостьи. Но она сделала вид, что не заметила этого. А в заключение интервью ведущий спросил, почему песни Билли Айлиш слушает вся его семья, хотя очевидна разница поколений. Речь шла об одном из самых известных трэков звезды "Bad guy". Айлиш ответила, что на этот вопрос не ей отвечать.

Что сейчас стало с затмившей Урганта знаменитой певицей? Она также продолжает свою звездную карьеру, дает интервью, снимается в шоу.

На днях американская певица стала гостьей шоу Джимми Кимел "Live!". И здесь речь зашла об этом же трэке "Bad guy". Звезда назвала свою песню "самой тупой в мире", как пишет Neva.Today после вопроса ведущего о треке, который вызывает у нее дискомфорт. "В этой песне я троллю. Она смешная из-за своей тупизны", – сказала Айлиш.

Напомним, что трек "Bad guy" вышел в марте 2019 года. Песня вошла сет-лист дебютного альбома певицы "When we all fall asleep, where do we go?". Композиция мгновенно стала хитом. Иван Ургант вел "провальное" интервью в том же 2019 году.