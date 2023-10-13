Вся страна обсуждает: Гусева потерпела полнейшее фиаско

Такого не ожидал никто. Екатерина Гусева потрясла общественность.

Многие популярные артисты российского шоу-бизнеса мечтают получить любовь и признание народа. В погоне за своим желанием им приходится демонстрировать себя не только профессионалами в своем деле, но и открывать свою душу, ведь для зрителя в том числе важна и духовная составляющая звездочек эстрады.

Как сообщает Царьград, на днях всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал список лучших актеров и актрис по мнению народа. Теперь вся страна обсуждает рейтинг. Как стало известно, его возглавили Константин Хабенский и Владимир Машков, которые смогли завоевать любовь россиян. Стоит отметить, что по данным 360, популярные артисты уже второй год подряд возглавляют рейтинг.

Что касается красавиц российского кинематографа, как сообщает RT, Екатерина Гусева потерпела полнейшее фиаско. Дело в том, что популярная актриса расположилась на лишь на третьей строчки рейтинга, уступив Юлии Пересильд и Светлане Ходченковой.

Стоит отметить, что несмотря на то, что Екатерина Гусева заняла лишь только третье место, она все равно является одной из любимиц россиян. В этом году она стала главной героиней фильма "Я хочу! Я буду!", который собрал огромное количество положительных реакций среди зрителей. Многие отметили, что актриса не просто справились с ролью, а полноценно вложилась в нее, продемонстрировав невероятный профессионализм.

Ранее "Дни.ру" рассказали, как знаменитая актриса прошла путь от скромной студентки с комплексами до звезды российского кино. Сейчас Екатерина Гусева сияет ярче звезд и наверняка ее ждет очередной триумф.