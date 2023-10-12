Роман с Пугачевой приблизил к тотальному краху брак Абдулова

Ирина Алферова грозила подать на развод: на пике популярности актер пользовался бешеным успехом у женщин. Против чар Александра Абдулова не смога устоять и сама Алла Пугачева.

Незадолго до перестройки в кинопрокат вышли два замечательных фильма, где актер сыграл главные роли: речь идет об "Обыкновенном чуде", а также о ленте "С любимыми не расставайтесь". Александр Абдулов по праву завоевал не только любовь советских любителей кинематографа, но и привязанность одной из самых красивых женщин отечественного кино: Ирины Алферовой.

В то самое время и случилось знакомство Абдулова с Аллой Пугачевой — но тогда об этом не было известно широкой общественности. Люди только и обсуждали, как прекрасно смотрятся две звезды и реальна ли их любовь: слухи о кризисе в отношениях пары, тем не менее, не удалось скрыть. Одной из причин этого стала Примадонна.

По словам друга Александра Абдулова Валерия Танаева актер был влюблен в "женщину, которая поет", еще до их близкого знакомства — мечты о котором он и не скрывал. Особую пикантность этой ситуации придает тот факт, что семейная пара исполнила в новогодней программе композицию "Рассвет, закат", однако Ирина Алферова открывала рот под пение Аллы Пугачевой.

"Свидания у них были в квартире у Аллы на улице Горького", — вспоминает подробности друг актера. Тем не менее, Александр Абдулов всячески скрывал свой роман на стороне. Несмотря на влюбленность в певицу, «тот самый Мюнхгаузен» очень дорожил своим браком — эта интрижка едва не стоила ему отношений.

Напомним, после 24 февраля Алла Пугачева покинула Российскую Федерацию, хотя и не заявляла прямо о своих политических предпочтениях — в отличие от своего мужа, признанного иностранным агентом, Максима Галкина, с которым они теперь живут в Израиле.