"Обида, травма": певица МакSим откровенно рассказала о борьбе с зависимостью

По словам артистки, боль, причиненная близким человеком, сыграла решающую роль в беде. К счастью, МакSим удалось ее побороть.

Марина Абросимова не остается одна. После того, как певица сделала публичное признание о своих проблемах, поклонники и родные ее поддержали. Большинство людей прекрасно понимало, в какой беде оказалась артистка и почему: по словам самой Максим, ничто не делает так больно, как предательство людей, которым верила, как самой себе.

"Самое простое — получить обиду, травму от близкого человека", — поясняет певица.

Максим состояла в двух отношениях с мужчинами. Как после первого разрыва, так и после второго, артистка осталась хоть и с разбитым сердцем, но при этом и утешением в лице прекрасных дочек, любовь которых не давала упасть ей духом. Как младшая, так и старшая дочь по-своему поддерживают певицу, столкнувшуюся со страшной зависимостью.

Одна из дочек даже подсказывает маме последние веяния моды: на фоне переживаний Марина Абросимова стала несколько подзабывать о том, как стоит поддерживать свой образ. Что же касается младшей дочери, она всеми силами пыталась отговорить мать от поездки на гастроли, прекрасно понимая, чем это может обернуться.

В итоге, когда отворачиваться от проблемы было больше нельзя, к МакSим пришло осознание: чтобы сохранить карьеру и прокормить дочек, необходимо прощаться с зеленым змием. Певица публично попросила прощения у поклонников за проваленный концерт и объявила, что отправляется в реабилитационный центр. Усилия врачей и сила воли артистки помогли ей справиться — к счастью, сейчас у МакSим все в порядке.