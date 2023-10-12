"Я спасу всех!": Рудова назвала причину категорического отказа от карьеры

По мнению актрисы, профессию искусств обесценили. Наталья Рудова уверена, что из-за поголовной помешанности на социальных сетях стать артистом может кто угодно, вне зависимости от талантов и профессиональных качеств.

Накануне в Москве состоялось мероприятие, посвященное реализации свежей бизнес-идеи известного российского продюсера и певца Эмина Агаларова: артист решил презентовать столице караоке-клуб. Как и подобает проектам музыканта, на название не стали скупиться и нарекли новое место "Королевским поместьем" — Royal Estate.

В числе прочих лиц российского шоу-бизнеса, на мероприятии присутствовала и актриса сериала "Татьянин день". Корреспонденту Пятого канала удалось пообщаться с ней и узнать печальную новость: не успев начать карьеру в мире музыки, Наталья Рудова приняла решение закончить ее. Почему же? По ее словам, все дело в не совсем здоровой атмосфере отечественной музыкальной культуры.

"Раньше тратили много лет на обучение!", — актриса негодует, что сейчас, в 2023 году достаточно иметь лишь популярную страницу в социальных сетях, а все остальное придет само по себе — пусть и ненадолго.

По ее словам, играть в кино должны профессиональные актеры, исполнять арии на сцене — талантливые вокалисты. Конечно, с помощью медийности сейчас легко получить свою порцию славы, которая окажется пшиком.

Такой подход не для Натальи Рудовой. Актриса утверждает, что не хочет казаться тем, кем не является, и, видимо, уверена, что ее попытки в самодеятельности не интересны стране и могут принести негатив. Действительно, пользуясь своей славой в кино, Наталья вполне могла бы состряпать и вполне успешную музыкальную карьеру — но она оказалась выше этого.

«Я спасу вас всех», — заключила звезда «Татьяниного дня». Что же, ждем от Натальи Рудовой новых свершений в кинематографе!