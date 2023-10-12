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Четверг 12 октября

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Николаев впервые заговорил после операции на сердце и дал обещание

Николаев впервые заговорил после операции на сердце и дал обещание
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Композитор прервал молчание и вышел на связь с поклонниками. Игорь Николаев не только сделал заявление, но и дал обещание.

Игорь Николаев активизировался в Сети после перенесенной операции. Артист разместил на личной странице пост, в котором поблагодарил подписчиков и близких за поддержку.

Кроме того, артист упомянул добрым словом врачей, приложивших руку к улучшению его здоровья. Не забыл вокалист и о преданных поклонниках, которые переживали за кумира на протяжении непростых дней

"Благодарю каждого из вас, а также моих друзей и коллег, и незнакомых мне людей, написавших слова поддержки. Благодарю мою семью, которая меня поддерживала и переживал", – цитирует народного артиста пресса.

Игорь Николаев также сообщил, что в данный момент восстанавливается после проблем с сердцем. 25 октября певец выйдет на сцену в Рахманиновском зале Московской консерватории.

Бывший супруг Наташи Королевой отметил, что идет на поправку благодаря слушателям. Он пообещал, что запланированная на конец октября встреча обязательно состоится.

Напомним, что Игорь Николаев был госпитализирован 15 сентября после жалоб на проблемы с сердцем. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. Позже артист перенес операцию на сердце.

12 октября 2023, 17:05
Игорь Николаев. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети✓ Надежный источник

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Километры за мечтой: куда бежал Игорь Николаев и кто сейчас там живет

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Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
Фото: Екатерина Ежова
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