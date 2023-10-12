Ирина Хакамада не стала молчать и рассказала откровенно, что она думает по поводу главного зла в нашем обществе.

Ирина Хакамада в российском обществе имеет серьезный авторитет. Она не только талантливый политик, общественный деятель, мама. Она еще и отличный психолог. В последнее время Хакамада часто рассуждает о человеческих качествах и подстерегающих людей пороках.

В одном из своих видео на официальной странице во "Вконтакте" Ирина Муцуовна порассуждала на тему такого явления в обществе, как жадность. Она заявила, что "скупой платит дважды" и добавила: "Жадный человек очень иррационален". Что медийная персона имела в виду?

Прежде всего, как заявила Ирина Хакамада, жадный человек "теряет контакт с людьми" и не способен доставлять удовольствие своим близким. Все это обесточивает человека эмоционально. Но самое главное, что подстерегает жадину-говядину – это получить обратно свое же отношение. И это может быть не сиюминутное испорченное настроение, а потеря важных отношений, или, попросту, человек испортит себе жизнь.

Ирина Хакамада отметила, что примеры есть и в ее роду. Быть жадным – это черта характера, как уточнила она И это качество сложно искоренить из человека. Но возможно.

И сейчас, когда в современном обществе превалируют эгоизм и жажда наживы, услышать такие слова очень важно. Ведь ни для кого не секрет, что люди в большинстве своем становятся скупыми и считают такие ценности нормой. К сожалению, многие погрязли в погоне за золотым тельцом. А Хакамада вывалила неудобную для всей России правду: быть жадным вредно.

Ирина Хакамада со свойственной ей ясной аргументацией старается открыть глаза на реальное положение вещей, с которыми российскому обществу тяжело мириться. Важно не грезить постоянным накопительством, а чаще и активнее проявлять щедрость.

Все, что мы отдаем другому, по закону бумеранга мы отдаем себе – вот и весь секрет достойного существования. По крайней мере, именно это Ирина Хакамада дала понять многочисленной аудитории.