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Четверг 12 октября

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Хакамада вывалила неудобную для всей России правду

Хакамада вывалила неудобную для всей России правду
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Ирина Хакамада не стала молчать и рассказала откровенно, что она думает по поводу главного зла в нашем обществе.

Ирина Хакамада в российском обществе имеет серьезный авторитет. Она не только талантливый политик, общественный деятель, мама. Она еще и отличный психолог. В последнее время Хакамада часто рассуждает о человеческих качествах и подстерегающих людей пороках.

В одном из своих видео на официальной странице во "Вконтакте" Ирина Муцуовна порассуждала на тему такого явления в обществе, как жадность. Она заявила, что "скупой платит дважды" и добавила: "Жадный человек очень иррационален". Что медийная персона имела в виду?

Прежде всего, как заявила Ирина Хакамада, жадный человек "теряет контакт с людьми" и не способен доставлять удовольствие своим близким. Все это обесточивает человека эмоционально. Но самое главное, что подстерегает жадину-говядину – это получить обратно свое же отношение. И это может быть не сиюминутное испорченное настроение, а потеря важных отношений, или, попросту, человек испортит себе жизнь.

Ирина Хакамада отметила, что примеры есть и в ее роду. Быть жадным – это черта характера, как уточнила она И это качество сложно искоренить из человека. Но возможно.


И сейчас, когда в современном обществе превалируют эгоизм и жажда наживы, услышать такие слова очень важно. Ведь ни для кого не секрет, что люди в большинстве своем становятся скупыми и считают такие ценности нормой. К сожалению, многие погрязли в погоне за золотым тельцом. А Хакамада вывалила неудобную для всей России правду: быть жадным вредно.

Ирина Хакамада со свойственной ей ясной аргументацией старается открыть глаза на реальное положение вещей, с которыми российскому обществу тяжело мириться. Важно не грезить постоянным накопительством, а чаще и активнее проявлять щедрость.

Все, что мы отдаем другому, по закону бумеранга мы отдаем себе – вот и весь секрет достойного существования. По крайней мере, именно это Ирина Хакамада дала понять многочисленной аудитории.

12 октября 2023, 15:30
Вконтакте✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Особенная дочь Ирины Хакамады вышла на подиум

"Особая" дочь Ирины Хакамады Мария.
Показ дизайнера Татьяны Мальчиковой.
По традиции в конце показа на подиуме появилась сама модельер.
Для создания нарядов дизайнер использовала только лучшие итальянские ткани и фурнитуру.
Наряды получились лаконичными, но женственными.
Изысканный бархат для вечерних нарядов.
Черный цвет лишь придает богатство образу.
Нашлось место в коллекции и смелым рокерским находкам.
Дочь Ирины Хакамады Мария стала украшением модного показа.

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