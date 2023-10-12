Лариса Гузеева в эфире программы сравнила европейцев с русскими мужчинами

На днях вышел новый выпуск передачи "Давай поженимся!". Лариса Гузеева решила поговорить о различиях среди мужчин разных национальностей.

Передача "Давай поженимся!" является одной из самых популярных на российском телевидении. Она выходит на протяжение пятнадцати лет и успела завоевать любовь зрителя. Довольно сложно представить программу без ее главного украшения. Ей выступает Лариса Гузеева — непревзойденная ведущая и голос народа.

Популярная артистка смогла получить признание аудитории благодаря своей прямолинейности и честности. В программе "Давай поженимся" она часто откровенно говорит все, что думает. Правда, в последнее время многие поклонники передачи стали замечать, что Лариса Гузеева себя странно ведет.

Например, недавно в одном из выпусков ведущая перепутала сценарий. Одну девушку, которая пришла найти свою любовь, Лариса Гузеева перепутала с другой. То есть, вместо того, чтобы назвать гостью бухгалтером, она отнесла ее к блогерам. Многие поклонники успели предположить, что артистка просто устала.

А в новом выпуске передачи Лариса Гузеева в эфире программы "Давай поженимся!" сравнивала европейцев с русскими мужчинами. По ее мнению, последние идут ко всему напролом, ничего не боясь. В то время, как представители другой национальности обладают более спокойным характером, они опираются на законы.

Ранее "Дни.ру" писали, что появились разоблачающие Ларису Гузееву кадры.